BriQ: Διανέμει προσωρινό μέρισμα €0,080/μετοχή

Η BriQ PROPERTIES (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 24.09.2025 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2025 καθαρού ποσού €0,080 ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 3,7 εκ.

Το προς διανομή μέρισμα προκύπτει μετά από αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.

Επισημαίνεται πως το ποσό είναι καθαρό, καθώς δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5% επί του ποσού του μερίσματος από διανομή κερδών των Α.Ε.Ε.Α.Π., δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 5193/2025 όπως ισχύει.

Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος (Scrip Dividend) σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) που εγκρίθηκε στην από 29.04.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης.

Από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (cut-off date).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος και ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετχών που θα προκύψουν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος (Scrip Dividend) ορίζεται η Πέμπτη, 27.11.2025