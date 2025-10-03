ΧΑ: Η υποαπόδοση και η επόμενη μέρα για Coca Cola και Σαράντη

Η Coca Cola HBC και η Σαράντης αποτελούν δύο από τα πιο ισχυρά στοιχήματα της εγχώριας αγοράς και ταυτόχρονα δύο μετοχές που έχουν κινηθεί με παρόμοια άνοδο σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη από τις αρχές του 2024.

Με 17% απόδοση η CCH από τις αρχές του 2025, σημειώνει χαμηλότερη επίδοση από τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, ενώ και η Σαράντης ακολουθεί από κοντά και υποδίδει με 20% από τις αρχές του έτους. Κοινό στοιχείο των δύο μετοχών είναι η έντονη υποαπόδοση τους τον τελευταίο μήνα με πτώση της τάξεως του 10%, όταν ο βασικός δείκτης του ΧΑ διαμορφώνεται με +1%.

Για τη μετοχή της Coca Cola HBC, οι αναλυτές τοποθετούν τη μέση τιμή-στόχο της στα 48,15 ευρώ ενώ ήταν και στα 50 ευρώ προ καιρού, με αρκετά υψηλό πλέον περιθώριο ανόδου της τάξεως του 25%, αν προστεθεί και η μερισματική απόδοση.

Η Coca-Cola HBC αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα πωλήσεων γ΄ τριμήνου στις 30 Οκτωβρίου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για οργανική αύξηση όγκου +2,3% και οργανική αύξηση εσόδων +6,4%, κυρίως λόγω της θετικής συμβολής του price/mix (+4%).

Η διοίκηση εκτιμάται ότι θα επαναλάβει τον ετήσιο στόχο για οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 6-8% και οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών 7-11%, με το consensus του Bloomberg να είναι υψηλότερο στο +8,7% και +11,8%.

Παρά την πιο συγκρατημένη αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το τρίμηνο, οι αναλυτές παραμένουν θετικοί, τονίζοντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να αποτιμάται με σημαντικό discount έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου τροφίμων και ποτών (P/E 2026 στις 13,5 φορές, περίπου 20% χαμηλότερα). Κατά τους ίδιους, η διαφορά αυτή είναι υπερβολική, δεδομένης της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας και της σταθερά υψηλότερης επίδοσης της εταιρείας σε σχέση με τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Η Σαράντης κατέγραψε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, με την κερδοφορία να ξεπερνά τις προσδοκίες και να οδηγεί σε αναβαθμίσεις από τις χρηματιστηριακές. Η Pantelakis υπογραμμίζει την ενίσχυση των καθαρών κερδών κατά 20% στα 29,2 εκατ. ευρώ και της κερδοφορίας ανά μετοχή κατά 22%, με ώθηση από τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και το θετικό προϊοντικό μείγμα, ειδικά στα καλλυντικά και τα αντηλιακά, ενώ το β΄ τρίμηνο ξεχώρισε με αύξηση EBIT και EBITDA κατά 25% και εκρηκτική άνοδο εξαγωγών (+53%).

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 15,50 ευρώ, εκτιμώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα παρά την ισχυρή άνοδο από τις αρχές του έτους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Eurobank Equities προχώρησε σε αύξηση της τιμής-στόχου στα 16,50 ευρώ, επισημαίνοντας ότι τα διευρυνόμενα περιθώρια κέρδους και η δυναμική στις εξαγωγές (κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ) δημιουργούν προϋποθέσεις επαναξιολόγησης της μετοχής.

Η χρηματιστηριακή αναμένει EBIT 70 εκατ. ευρώ για το 2025, με διψήφια αύξηση που αναμένεται να διατηρηθεί έως το 2028, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών.

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση μείωσε τον στόχο πωλήσεων, ο ισχυρός ισολογισμός, οι υψηλές ταμειακές ροές και η κεφαλαιακή ευελιξία διατηρούν τη Σαράντης σε πλεονεκτική θέση για αυξημένες επιστροφές στους μετόχους, με το επενδυτικό αφήγημα να ενισχύεται από την αναπτυξιακή στρατηγική στις κατηγορίες προσωπικής φροντίδας και αντηλιακών.

Τα τεχνικά στοιχεία των δύο μετοχών

Στην περίπτωση της Coca- Cola HBC μετά το υψηλό των 48 ευρώ ανά μετοχή έχει λάβει χώρα ένα ισχυρό profit taking που έχει οδηγήσει τη μετοχή 205 χαμηλότερα. Αν πρόκειται το profit taking να ολοκληρωθεί, κάπου σε αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να βγει Bid στη μετοχή. Ήδη στο ημερήσιο διάγραμμα, η τεχνική εικόνα έχει επιβαρυνθεί αρκετά και η μετοχή έχει χάσει τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, το οποίο είναι ανησυχητικό. Στα 38,30 ευρώ η πρώτη στήριξη και έπειτα πιο σοβαρά τεχνικά πεδία είναι τα 35,60.

Το διάγραμμα της Coca Cola

Για τη Σαράντης, η μετοχή στο ημερήσιο διάγραμμα παλεύει να διατηρηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και δείχνει να τα καταφέρνει, στοιχείο που είναι θετικό. Η μετοχή μπήκε στην υπερπωλημένη περιοχή του RSI 14 ημερών, αντέδρασε υγιώς και εφόσον τα 13,40-13,45 ευρώ δίνει σήμα αγοράς εκ νέου στους επενδυτές. Το τελευταίο χαμηλό της μετοχής είναι το stop για την τρέχουσα κίνηση.

Το διάγραμμα

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.