Τιμή-στόχος τα 16,5 ευρώ για τη Σαράντης από Eurobank Equities

Ο όμιλος Σαράντης αύξησε τα EBIT του Α’ εξαμήνου 2025 κατά 18% σε ετήσια βάση, στα €38 εκατ., παρά τη συγκρατημένη αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +1% (€304 εκατ.), ως αποτέλεσμα της ισχυρής βελτίωσης του μίγματος και των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους, σημειώνει ανάλυση της Eurobank Equities με την οποία ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 16,5 ευρώ (από 15,5 ευρώ) διατηρώντας τη σύσταση «αγορά».

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20%, στα €29 εκατ. Σημαντικό είναι ότι η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου αναπτύχθηκε έντονα στο Α’ εξάμηνο 2025, με τις πωλήσεις εκτός συνόρων να ανέρχονται σε περίπου €18 εκατ. (+52% ετήσια άνοδος) και τα EBIT από εξαγωγές να υπερδιπλασιάζονται, στα περίπου €7 εκατ., αντανακλώντας κυρίως την ισχυρή διείσδυση των αντηλιακών προϊόντων του ομίλου στην αγορά των ΗΠΑ.

Υπό το πρίσμα της υποτονικής αύξησης του κύκλου εργασιών στο Α’ εξάμηνο, η διοίκηση της Σαράvτης αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο των ετήσιων πωλήσεων κατά 2,5%, στα €612 εκατ. (προσδοκώντας περίπου 2% αύξηση εσόδων). Ωστόσο, καθώς πέτυχε βελτίωση μίγματος και συνεργειών, η καθοδήγηση για τα EBIT του 2025 παρέμεινε αμετάβλητη στα €70 εκατ., υποδηλώνοντας μια πολύ ισχυρή αύξηση +15% σε ετήσια βάση και περίπου +130 μ.β. διεύρυνση περιθωρίου (στο 11,4%).

Ο όμιλος διατηρεί ισχυρό ισολογισμό με χαμηλή μόχλευση (καθαρός δανεισμός/EBITDA πολύ κάτω από το 1x), σημειώνει η Eurobank Equities. Οι επενδύσεις (capex) για το 2025 έχουν μειωθεί σε περίπου €35 εκατ. (με τμήμα της επένδυσης στο κέντρο διανομής Οινοφύτων να μεταφέρεται για το 2026). Χωρίς μεγάλες κινήσεις εξαγορών, η ευελιξία διάθεσης κεφαλαίου παραμένει άφθονη, με την εταιρεία να εμφανίζεται σε καλή θέση για να αυξήσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους πέραν του υποθετικού payout 40%.

Η τιμή-στόχος μας ανεβαίνει στα €16,5 (από €15,5). Ακόμα και μετά το ράλι +27% από την αρχή του έτους, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της αλλά παραμένει με περίπου 30% discount σε σχέση με τον κλάδο, το οποίο θεωρούμε υπερβολικό δεδομένης της κερδοφορίας της εταιρείας, της δυναμικής ταμειακών ροών και της πορείας των περιθωρίων.

Συνεπώς, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Buy.