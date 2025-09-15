#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τιμή-στόχος τα 16,5 ευρώ για τη Σαράντης από Eurobank Equities

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει τη σημαντική αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Ακόμα και μετά το ράλι +27% από την αρχή του έτους βλέπει 30% discount έναντι ομοειδών εταιρειών.

Τιμή-στόχος τα 16,5 ευρώ για τη Σαράντης από Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:23

Ο όμιλος Σαράντης αύξησε τα EBIT του Α’ εξαμήνου 2025 κατά 18% σε ετήσια βάση, στα €38 εκατ., παρά τη συγκρατημένη αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +1% (€304 εκατ.), ως αποτέλεσμα της ισχυρής βελτίωσης του μίγματος και των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους, σημειώνει ανάλυση της Eurobank Equities με την οποία ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 16,5 ευρώ (από 15,5 ευρώ) διατηρώντας τη σύσταση «αγορά».

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20%, στα €29 εκατ. Σημαντικό είναι ότι η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου αναπτύχθηκε έντονα στο Α’ εξάμηνο 2025, με τις πωλήσεις εκτός συνόρων να ανέρχονται σε περίπου €18 εκατ. (+52% ετήσια άνοδος) και τα EBIT από εξαγωγές να υπερδιπλασιάζονται, στα περίπου €7 εκατ., αντανακλώντας κυρίως την ισχυρή διείσδυση των αντηλιακών προϊόντων του ομίλου στην αγορά των ΗΠΑ.

Υπό το πρίσμα της υποτονικής αύξησης του κύκλου εργασιών στο Α’ εξάμηνο, η διοίκηση της Σαράvτης αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο των ετήσιων πωλήσεων κατά 2,5%, στα €612 εκατ. (προσδοκώντας περίπου 2% αύξηση εσόδων). Ωστόσο, καθώς πέτυχε βελτίωση μίγματος και συνεργειών, η καθοδήγηση για τα EBIT του 2025 παρέμεινε αμετάβλητη στα €70 εκατ., υποδηλώνοντας μια πολύ ισχυρή αύξηση +15% σε ετήσια βάση και περίπου +130 μ.β. διεύρυνση περιθωρίου (στο 11,4%).

Ο όμιλος διατηρεί ισχυρό ισολογισμό με χαμηλή μόχλευση (καθαρός δανεισμός/EBITDA πολύ κάτω από το 1x), σημειώνει η Eurobank Equities. Οι επενδύσεις (capex) για το 2025 έχουν μειωθεί σε περίπου €35 εκατ. (με τμήμα της επένδυσης στο κέντρο διανομής Οινοφύτων να μεταφέρεται για το 2026). Χωρίς μεγάλες κινήσεις εξαγορών, η ευελιξία διάθεσης κεφαλαίου παραμένει άφθονη, με την εταιρεία να εμφανίζεται σε καλή θέση για να αυξήσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους πέραν του υποθετικού payout 40%.

Η τιμή-στόχος μας ανεβαίνει στα €16,5 (από €15,5). Ακόμα και μετά το ράλι +27% από την αρχή του έτους, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της αλλά παραμένει με περίπου 30% discount σε σχέση με τον κλάδο, το οποίο θεωρούμε υπερβολικό δεδομένης της κερδοφορίας της εταιρείας, της δυναμικής ταμειακών ροών και της πορείας των περιθωρίων.

Συνεπώς, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Buy.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σαράντης: Το άλμα στις εξαγωγές και η στρατηγική που αποδίδει

Σαράντης: Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Metlen: Στα 66 ευρώ η τιμή-στόχος από Morgan Stanley, «overweight»

BofA: Οι τρεις καταλύτες για τη Metlen διατηρεί σύσταση «αγορά»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο