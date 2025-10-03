#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό του Euronext για την ΕΧΑΕ

Πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τη Δευτέρα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ξεκινήσει η διαδικασία της δημόσιας πρότασης. Ερώτημα πόσο θα διαρκέσει.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 19:48

Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου της Euronext σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Ελληνικά Χρηματιστήρι ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Οπως έγραψε το Euro2day.gr, σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής.

Δεν είναι ακόμα βέβαιο πόσο θα διαρκέσει και το εάν η Euronext θα επιλέξει να εξαντλήσει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται και είναι οκτώ μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το Euronext υπέβαλε βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών της EXAE προτείνοντας σχέση ανταλλαγής 20 κοινές μετοχές της EΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext.

Όπως είχε σημειώσει, η Πρόταση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Euronext για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ο ενοποιημένος όμιλος θα προωθήσει την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου μέσω ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας. Οι ελληνικές κεφαλαιαγορές αναμένεται να επωφεληθούν από αυξημένη προβολή σε παγκόσμιους επενδυτές ως μέρος της μεγαλύτερης ενοποιημένης δεξαμενής ρευστότητας στην Ευρώπη.

Οι ετήσιες λειτουργικές συνέργειες εκτιμώνται σε €12 εκατ. έως το 2028.

 

