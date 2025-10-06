Τι ψάχνουν ΕΤΕ, Eurobank και Πειραιώς στη Σαουδική Αραβία

Πόδι στις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βάζουν οι Εθνική, Eurobank και Tράπεζα Πειραιώς, διαβλέποντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται δεδομένης της επιχειρηματικής στροφής των ΗΑΕ σε άλλους κλάδους πλην του παραδοσιακού πετρελαϊκού.

Πύλη εισόδου αποτελεί εκ πρώτης το Iliad Partners Fund, το οποίο συνεργάζεται στενά με τον ισχυρότερο επενδυτικό παίκτη της περιοχής, μέσω του οποίου αξιοποιείται σημαντικό μέρος της τοπικής ρευστότητας, το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας.

«Η τεράστια ρευστότητα της περιοχής αναζητά νέες επενδύσεις πέραν των πετρελαϊκών και ταυτόχρονα σχεδιάζονται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, στην ενέργεια, στην τεχνολογία», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζική πηγή και εξηγεί ότι μέρος της τοπικής ρευστότητας διψά να κατευθυνθεί προς την ευρωπαϊκή αγορά. «Κι εδώ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιδιώκει να παίζει τον ρόλο του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ισχυρός. Ωστόσο έχει χώρο για όλους».

Πού εστιάζουν

Η συμμετοχή των τριών ελληνικών τραπεζών στον δεύτερο γύρο χρηματοδότησης ύψους 50 εκατ. δολαρίων του Iliad Partners Tech Ventures Fund (θυγατρική του Iliad Partners Fund) εδράζεται σε διαφορετική επενδυτική προοπτική.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στους τομείς του FinTech και του PropTech ενώ στο ραντάρ της βρίσκονται και τα ενεργειακά projects. Στον τομέα του FinTech η ETE ρίχνει σημαντικό βάρος της στρατηγικής της επενδύοντας στην τεχνολογία και σε εταιρείες με καινοτόμο τεχνολογικό προσανατολισμό. Όσον αφορά στο PropTech, η διοίκηση της τράπεζας διαβλέπει ευκαιρίες στην αγορά του real estate μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών.

Η διοίκηση της Tράπεζας Πειραιώς εστιάζει μέσω αυτής της συμμετοχής στον ενεργειακό τομέα με αιχμή τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολικά και φωτοβολταϊκά). Στην Tράπεζα Πειραιώς επικεντρώνονται σε αυτόν τον επενδυτικό προσανατολισμό με δεδομένο ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρίως στη Σαουδική Αραβία, υπάρχουν σε εξέλιξη μια σειρά από επενδυτικά projects στον συγκεκριμένο τομέα.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Eurobank διαβλέπει εδώ και καιρό τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον διάδρομο Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, με την Ελλάδα και την Κύπρο να αποτελούν τις πύλες εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η τράπεζα αναμένεται να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς του FinTech, στα ενεργειακά, αλλά και στο PropTech.