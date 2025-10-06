Η ασυνήθης «απειλή» που βάζει στο τραπέζι η Euronext

Μια ασυνήθη για τα ειωθότα της εγχώριας αγοράς πίεση βάζει στους μετόχους του Χ.Α (ΑΤΗΕΧ) η Euronext, στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης δεν καταφέρει να αποκτήσει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ATHEX.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η Euronext «έχει την πρόθεση να ολοκληρώσει ή να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση οποια(σ)δήποτε άλλη(ς) αναδιοργάνωση(ς) του ομίλου ATHEX». Κάποιες από τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής για τους μετόχους μειοψηφίας.

Η Euronext παραθέτει μια σειρά εργαλείων, που περιλαμβάνονται στη «φαρέτρα» οποιουδήποτε μετόχου επιδιώκει να αποκτήσει το 100% των μετοχών εισηγμένης εταιρείας, με στόχο τη διαγραφή των μετοχών της, όπως η υποβολή μεταγενέστερης προαιρετικής δημόσιας πρότασης για τα ποσοστά μειοψηφίας και το ενδεχόμενο επαναλαμβανόμενων αυξήσεων κεφαλαίου στην ATHEX.

Απόσχιση ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και πώληση σε Euronext

Προσθέτει, όμως, το ακόλουθο σενάριο, που δημιουργεί τη μεγαλύτερη πίεση στους μετόχους της ATHEX: ενδέχεται να υπάρξει απόσχιση του κλάδου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ATHEX και εισφορά του σε νέα αδειοδοτημένη εταιρεία, που θα εδρεύει στην Ελλάδα.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως ο φορέας διαχείρισης της ρυθμιζόμενης αγοράς αξιών, ενώ τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που θα παραμείνουν στην ATHEX θα είναι το ποσοστό που θα ελέγχει στη νέα θυγατρική, μαζί με οποιεσδήποτε συμμετοχές κατέχει σήμερα η ATHEX (π.χ. η συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Κουβέιτ).

Το σενάριο δεν σταματά εδώ καθώς εν συνεχεία προβλέπει πώληση και μεταβίβαση με χρηματικό αντάλλαγμα στη Euronext των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της ATHEX. Δηλαδή, του ποσοστού που θα κατέχει στη νέα εταιρεία, η οποία θα ελέγχει το Χρηματιστήριο Αθηνών και των όποιων άλλων συμμετοχών.

Το παραπάνω σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον η Euronext κατέχει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του μετοχικού κεφαλαίου της ATHEX (σ.σ. 67%), ποσοστό που αποτελεί προσώρας τον πήχη επιτυχίας της δημόσιας πρότασης.

Παρότι τυπικά νόμιμη, η χρήση της παραπάνω πρακτικής έχει ατονήσει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια καθώς ενδέχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εκ μέρους μετόχων μειοψηφίας και νομικές/δικαστικές περιπλοκές.