#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τιμή-στόχο στα €37,5 δίνει για την Jumbo η Pantelakis Securities

Πού αποδίδει η χρηματιστηριακή τη μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Ποια είναι η σημερινή αποτίμηση και πώς διαμορφώνεται, αν φτάσει τον πήχη που θέτει η χρηματιστηριακή.

Τιμή-στόχο στα €37,5 δίνει για την Jumbo η Pantelakis Securities

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 15:15

Διατηρεί τη σύσταση «overweight»με αυξημένη τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ (από 36 ευρώ) η Pantelakis Securities, παρότι χαρακτηρίζει μη ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου καθώς τα καθαρά κέρδη της Jumbo αυξήθηκαν κατά 5% ετησίως, στα €117,2 εκατ., περίπου 6% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η υστέρηση στα κέρδη οφείλεται στη μείωση του μικτού περιθωρίου κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στο 53,9% (έναντι της δικής μας εκτίμησης για 55,4%), ωστόσο η αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα (με επίκεντρο το Ισραήλ) ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος (δηλ. 0,9 π.μ.) της διάβρωσης του μικτού περιθωρίου στο Α’ Εξάμηνο 2025, σημειώνει.

Η αγορά προφανώς παρερμήνευσε το διπλό όφελος στο μικτό περιθώριο από την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ και των ναύλων. Επιπλέον, η αυξανόμενη συμβολή των εξαγωγών αγνοήθηκε από όλους: +49% ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 34% της αύξησης των πωλήσεων στο Α’ Εξάμηνο.

Δεδομένου ότι η Jumbο δεν δημοσιοποιεί άλλα μεγέθη πέραν των πωλήσεων, η δραστηριότητα franchise, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, πρέπει να εμφανίζει μικτό περιθώριο περίπου 13%, έναντι περίπου 58% για την κύρια δραστηριότητα, γράφει η ανάλυση. Ωστόσο, με πολύ μικρότερη κεφαλαιακή δέσμευση (καθώς δεν υπάρχουν πάγια), οι εξαγωγές προσφέρουν ένα ισχυρό περιθώριο EBIT άνω του 20%, έναντι 32%-33% της κύριας δραστηριότητας, χάρη σε συνδυασμένο τέλος δικαιωμάτων/υπηρεσιών χονδρικής περίπου 8% επί των πωλήσεων και ουσιαστικά μηδενικά λειτουργικά έξοδα.

Η μετοχή φαίνεται χαμηλά αποτιμημένη, στις 10,7x τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή 2025 και 7,1x EV/EBITDA. Επίσης, οι αποδόσεις ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) για το 2025-26 εκτιμώνται στο 6,3%-7,6%, ενώ η «βιώσιμη» μερισματική απόδοση (DY) στο 8% ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα της αποτίμησης. Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η αγορά προεξοφλεί πτώση του μακροπρόθεσμου περιθωρίου EBITDA στο 19,3% από 36% το 2024. Ακόμη και στην τιμή-στόχο μας, η Jumbο διαπραγματεύεται με 13,9x EPS και 9,5x EV/EBITDA για τη χρήση 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 15% βλέπει η Pantelakis

Βολές Βακάκη για τις κινεζικές πλατφόρμες

Τιμή-στόχο τα 30 ευρώ δίνει η Mediobanca για τη ΓΕΚ Τέρνα

Χρηματιστήριο: Οι πιέσεις και τα δεδομένα για Jumbo και Titan

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο