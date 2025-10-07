Τιμή-στόχο στα €37,5 δίνει για την Jumbo η Pantelakis Securities

Διατηρεί τη σύσταση «overweight»με αυξημένη τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ (από 36 ευρώ) η Pantelakis Securities, παρότι χαρακτηρίζει μη ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου καθώς τα καθαρά κέρδη της Jumbo αυξήθηκαν κατά 5% ετησίως, στα €117,2 εκατ., περίπου 6% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η υστέρηση στα κέρδη οφείλεται στη μείωση του μικτού περιθωρίου κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στο 53,9% (έναντι της δικής μας εκτίμησης για 55,4%), ωστόσο η αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα (με επίκεντρο το Ισραήλ) ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος (δηλ. 0,9 π.μ.) της διάβρωσης του μικτού περιθωρίου στο Α’ Εξάμηνο 2025, σημειώνει.

Η αγορά προφανώς παρερμήνευσε το διπλό όφελος στο μικτό περιθώριο από την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ και των ναύλων. Επιπλέον, η αυξανόμενη συμβολή των εξαγωγών αγνοήθηκε από όλους: +49% ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 34% της αύξησης των πωλήσεων στο Α’ Εξάμηνο.

Δεδομένου ότι η Jumbο δεν δημοσιοποιεί άλλα μεγέθη πέραν των πωλήσεων, η δραστηριότητα franchise, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, πρέπει να εμφανίζει μικτό περιθώριο περίπου 13%, έναντι περίπου 58% για την κύρια δραστηριότητα, γράφει η ανάλυση. Ωστόσο, με πολύ μικρότερη κεφαλαιακή δέσμευση (καθώς δεν υπάρχουν πάγια), οι εξαγωγές προσφέρουν ένα ισχυρό περιθώριο EBIT άνω του 20%, έναντι 32%-33% της κύριας δραστηριότητας, χάρη σε συνδυασμένο τέλος δικαιωμάτων/υπηρεσιών χονδρικής περίπου 8% επί των πωλήσεων και ουσιαστικά μηδενικά λειτουργικά έξοδα.

Η μετοχή φαίνεται χαμηλά αποτιμημένη, στις 10,7x τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή 2025 και 7,1x EV/EBITDA. Επίσης, οι αποδόσεις ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) για το 2025-26 εκτιμώνται στο 6,3%-7,6%, ενώ η «βιώσιμη» μερισματική απόδοση (DY) στο 8% ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα της αποτίμησης. Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η αγορά προεξοφλεί πτώση του μακροπρόθεσμου περιθωρίου EBITDA στο 19,3% από 36% το 2024. Ακόμη και στην τιμή-στόχο μας, η Jumbο διαπραγματεύεται με 13,9x EPS και 9,5x EV/EBITDA για τη χρήση 2026.