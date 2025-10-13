Pantelakis: Ο μετασχηματισμός και τα οφέλη του ΟΠΑΠ από τη συμφωνία με την Allwyn

Κίνηση που μετασχηματίζει σημαντικά τον ΟΠΑΠ χαρακτηρίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα (13/10) για συγχώνευση με την Allwyn, από την οποία θα προκύψει ένα νέο σχήμα με αξία που θα ξεπερνάει τα 16 δισ. ευρώ, η Pantelakis Sexcurities. Παράλληλα, δίνει νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 21 ευρώ, από 20,12 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, η συμφωνία αλλάζει αλλάζει σημαντικά το επενδυτικό προφίλ του ΟΠΑΠ, από μια αμυντική στρατηγική χαμηλής ανάπτυξης όμως υψηλής απόδοσης/ανταμοιβής προς τους μετόχους, σε μια πιο μοχλευμένη (στόχος μοχλεύσης 2,5x L-T), υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου κινδύνου οντότητα.

Επιπλέον, η συναλλαγή έρχεται να δώσει λύση στην κύρια αδυναμία του ΟΠΑΠ (το γεγονός ότι περιορίζεται στις αγορές της Ελλάδας/Κύπρου) και μέσω της διαφοροποίησης/κλίμακας, μετριάζει την επικείμενη σημαντική επίπτωση της απότομης πτώσης του EBITDA/FCF μετά το 2030, όταν και λήγει το προνομιακό φορολογικό καθεστώς (συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμών φόρου GGR) για τα παραδοσιακά επίγεια τυχερά παιχνίδια.

Ταυτόχρονα, βοηθά την Allwyn να εισαχθεί στις χρηματιστηριακές αγορές (μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών στο παρελθόν), επιτρέποντάς της να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια στο μέλλον για να επιδιώξει περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης (η δομή μετοχών διπλής κατηγορίας έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει τον έλεγχο στα χέρια της KKCG σε αυτή την περίπτωση). Συνολικά, ο συνδυασμένος όμιλος στοχεύει να ηγηθεί της μεταμόρφωσης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία ευνοεί τους μεγάλους φορείς με διαφοροποιημένες δυνατότητες.

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών εξαγορών του 51% της Novibet και του 62,3% της PrizePicks (ηγέτης στον τομέα των φανταστικών αθλημάτων στις ΗΠΑ), η νέα οντότητα θα παρουσιάσει LTM (τελευταία 12 μήνες) καθαρά έσοδα 5,2 δισ. ευρώ και EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 1,7 δισ. ευρώ/0,9 δισ. ευρώ του ΟΠΑΠ, αλλά με αυξημένη μόχλευση: καθαρός δανεισμός 5,1 δισ. ευρώ (2,7x EBITDA) από μόλις 0,2 δισ. ευρώ (0,2x) προηγουμένως.