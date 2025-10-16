Lamda: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Lamda Development, στα 10,7 από 9,5 ευρώ, δίνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «buy», καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 41,5%.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι το project του Ελληνικού είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτιμάται ότι παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο, με σημαντικά κατασκευαστικά ορόσημα ενόψει.

Ως εκ τούτου, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 10,7 ευρώ, υποδηλώνοντας premium περίπου 15% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του 2026.

Παρά την άνοδο 20% από τον Ιούλιο, η μετοχή διατηρεί discount 18% έναντι του NAV, με τη μακροπρόθεσμη αξία του Ελληνικού να μην αντανακλάται πλήρως στην αποτίμηση.

Κοιτώντας μπροστά, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εκτέλεση του Ελληνικού θα οδηγήσει το NAV πάνω από τα 11 ευρώ έως το 2027, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προοπτική δημιουργίας αξίας από το project.