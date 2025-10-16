#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Lamda: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

Παρά την άνοδο 20% από τον Ιούλιο, η μετοχή διατηρεί discount 18% έναντι του NAV, με τη μακροπρόθεσμη αξία του Ελληνικού να μην αντανακλάται πλήρως στην αποτίμηση, σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Lamda: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 14:20

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Lamda Development, στα 10,7 από 9,5 ευρώ, δίνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «buy», καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 41,5%. 

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι το project του Ελληνικού είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτιμάται ότι παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο, με σημαντικά κατασκευαστικά ορόσημα ενόψει. 

Ως εκ τούτου, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 10,7 ευρώ, υποδηλώνοντας premium περίπου 15% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του 2026. 

Παρά την άνοδο 20% από τον Ιούλιο, η μετοχή διατηρεί discount 18% έναντι του NAV, με τη μακροπρόθεσμη αξία του Ελληνικού να μην αντανακλάται πλήρως στην αποτίμηση. 

Κοιτώντας μπροστά, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εκτέλεση του Ελληνικού θα οδηγήσει το NAV πάνω από τα 11 ευρώ έως το 2027, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προοπτική δημιουργίας αξίας από το project. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποιοι αγοράζουν σπίτια στο Ελληνικό, 17.000 οι ενδιαφερόμενοι

Χατζηδάκης: Προχωρά το Ελληνικό, από το 2026 θα αρχίσουν να παραδίδονται τμήματα του έργου

Πώς διάβασαν Citi και JP Morgan το deal ΟΠΑΠ-Allwyn

Lamda-Ελληνικό: Τα πωλητήρια και οι επενδύσεις μέχρι το τέλος του έτους

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο