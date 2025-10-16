Edison: Μέγεθος και διαφοροποίηση κερδίζει ο ΟΠΑΠ από το ντιλ με Allwyn

Η προτεινόμενη επιχειρηματική συνένωση της ΟΠΑΠ με τον πλειοψηφικό μέτοχό της (51,8%), την Allwyn, μέσω συναλλαγής εξ ολοκλήρου σε μετοχές, προσφέρει στην ΟΠAΠ σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς αποκτά έκθεση σε μία σειρά από γεωγραφικές αγορές υψηλότερης ανάπτυξης και σε κατακόρυφους τομείς τυχερών παιχνιδιών. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ανάλυση της Edison για τη συμφωνία.

Οπως σημειώνει η διοίκηση θεωρεί ότι η συνένωση θα ενισχύσει κάθε εμπορικό μοχλό που είναι αναγκαίος για να είναι ανταγωνιστική η εταιρεία στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών: κλίμακα, ηγεσία στον ψηφιακό τομέα, ιδιόκτητη τεχνολογία και περιεχόμενο. Αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη συγκέντρωση του κλάδου. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση θεωρεί ότι το επενδυτικό στόρι ενισχύεται από τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα την υφιστάμενη ελκυστική πολιτική μερισμάτων.

Η προτεινόμενη επιχειρηματική συνένωση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β’ τρίμηνο του 2026, συνενώνει την ελληνική και κυπριακή έκθεση της ΟΠAΠ με τις ηγετικές θέσεις της Allwyn σε λοταρίες σε επτά γεωγραφικές αγορές και σε πολλαπλές αγορές iGaming και στοιχημάτων αθλημάτων, προσφέροντας έτσι διαφοροποίηση και ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης στην ΟΠAΠ.

Από χρηματοοικονομική σκοπιά, η διοίκηση εκτιμά ότι η συνένωση της υφιστάμενης δραστηριότητας με γνωστές συναλλαγές M&A ενισχύει την προσαρμοσμένη αύξηση EBITDA της ΟΠAΠ για τα έτη FY24-26 σε μεσαία διψήφια ποσοστά από μονοψήφια χαμηλά, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν πιθανές συνέργειες.

Η εκτίμηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί συντηρητική, δεδομένης της στρατηγικής μείωσης της εξάρτησης του ομίλου από τεχνολογία και περιεχόμενο τρίτων υπέρ εσωτερικών δυνατοτήτων, καθώς και της δυνατότητας αξιοποίησης της μεγαλύτερης κλίμακας του ομίλου έναντι των προμηθευτών.

Η συναλλαγή φέρνει την Allwyn στις δημόσιες αγορές, καθώς ο συνενωμένος όμιλος θα διατηρήσει την παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί dual listing σε άλλη κορυφαία χρηματιστηριακή αγορά, πιθανότατα στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, γεγονός που θα αυξήσει το ενδιαφέρον από νέους επενδυτές. Κεντρική παράμετρος στην επιλογή της αγοράς θα είναι η ρευστότητα, η οποία είναι καθοριστική, δεδομένης της φιλοδοξίας της διοίκησης να ενισχύσει τη γεωγραφική και επιχειρηματική έκθεση και, κατά συνέπεια, τις προοπτικές ανάπτυξης.

Οι μέτοχοι της ΟΠAΠ θα έχουν συμμετοχή 21,5% στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου σχήματος, ο οποίος εκτιμάται ότι έχει τρέχουσα αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου €16 δισ. Η συνεπαγόμενη αποτίμηση και η προκύπτουσα συμμετοχή της Allwyn στον νέο όμιλο έχουν αξιολογηθεί ως δίκαιες από τις Morgan Stanley και Grant Thornton.

Η αποτίμηση προσδιορίστηκε εφαρμόζοντας τον προοπτικό πολλαπλασιαστή EBITDA της ΟΠAΠ για το FY26e (χωρίς το όφελος προπληρωμής GGR, το οποίο λήγει με τη λήξη της άδειας το FY30) στις εκτιμήσεις της Allwyn για το FY26. Η διοίκηση της ΟΠAΠ θεωρεί ότι η νέα έκθεση σε ενισχυμένες ευκαιρίες ανάπτυξης αντισταθμίζει την κατάργηση του βραχυπρόθεσμου οφέλους GGR.

Το ποσοστό ψήφου της Allwyn θα ανέρχεται στο 85% του συνενωμένου ομίλου, με την αναμενόμενη έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που διατηρούν τον έλεγχο σε περίπτωση μελλοντικής έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση M&A. Η πρόταση της διοίκησης είναι η διατήρηση της πολιτικής μερισμάτων της ΟΠAΠ, με ετήσιο ελάχιστο μέρισμα €1 ανά μετοχή από το FY26, με επιλογή επανεπένδυσης (scrip option). Ειδικά μερίσματα και επαναγορά μετοχών θα εξεταστούν ανάλογα με την οργανική ανάπτυξη και πιθανές ανόργανες επενδύσεις.