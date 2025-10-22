Η μετοχική εξίσωση για τη Δημόσια Πρόταση Euronext για ΕΧΑΕ

Σε ασκήσεις επί χάρτου επιδίδονται χρηματιστηριακοί παράγοντες, αναλυτές και επενδυτές, μήπως και καταφέρουν να προβλέψουν το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης της Euronext προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ και άρα την «επόμενη μέρα» της εισηγμένης εταιρείας και της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, έχουμε τη διαβεβαίωση της διοίκησης της Euronext ότι δεν θα προχωρήσει σε βελτιωμένη προσφορά σε ό,τι αφορά το τίμημα (σχέση ανταλλαγής 20 τεμάχια της ΕΧAΕ προς ένα της Euronext), αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το σενάριο διαφοροποίησης της στάσης της απέναντι στο ελάχιστο ποσοστό αποδοχής που η ίδια μέχρι σήμερα έχει ορίσει στο 67%.

Σύμφωνα μάλιστα με έμπειρους παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις προθέσεις της Euronext, η ΕΧΑΕ θα μπορούσε να διοικηθεί ακόμη και με ποσοστό της τάξεως του 35% και επίσης ότι θα αρκούσε έλεγχος της τάξεως του 50% (μετά και την ψήφιση του πρόσφατου νόμου), προκειμένου να βγάλει την εισηγμένη από το ΧΑ δίδοντας στους μετόχους της τίτλους της Euronext στο εξωτερικό (απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 επί των μετοχών που θα συμμετάσχουν στη σχετική γενική συνέλευση).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, μεγάλη σημασία παίζει η διάρθρωση του μετοχολογίου της ΕΧAΕ, όπου σύμφωνα με στοιχεία του φετινού Σεπτεμβρίου (δεν αναμένεται να έχουν διαφοροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό) οι Έλληνες θεσμικοί κατείχαν το 19,9%, οι ελληνικές τράπεζες το 5,6%, το management team το 0,2%, τα μέλη του ΧΑ το 1,3%, άλλοι Έλληνες επενδυτές το 2,2%, οι ξένοι θεσμικοί το 42,8%, οι Έλληνες ιδιώτες το 23,9%, ενώ ένα 4,1% αφορούσε τις ίδιες μετοχές που κατέχει η ΕΧAΕ στο χαρτοφυλάκιό της.

Ελληνικές τράπεζες: Ένα πρώτο συμπέρασμα που θα μπορούσε να προκύψει από την παραπάνω κατανομή είναι ότι μεγάλη σημασία έχει η στάση που θα τηρήσουν οι εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι. Και αυτό γιατί αν υποθέσουμε ότι θα πάρουν ταυτόσημες αποφάσεις (είτε να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση είτε όχι), ελέγχουν άμεσα το 5,6% της ΕΧAΕ, ενώ παράλληλα πιθανόν να έχουν «ερείσματα» και στο μεγαλύτερο ποσοστό του 19,9% των εγχώριων θεσμικών, καθώς και κάποιο τμήμα από το 1,3% που κατέχουν τα μέλη του ΧΑ.

Από την άλλη πλευρά, στελέχη ιδιωτικών ΑΕΔΑΚ και «μικρών» χρηματιστηριακών εταιρειών μιλώντας στο Euro2day.gr εξέφρασαν τις έντονες επιφυλάξεις τους απέναντι στην πρόταση της Euronext.

Management team: Η λογική λέει ότι το management team θα κινηθεί παράλληλα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΧAΕ και θα αποδεχτεί τη δημόσια πρόταση, πλην όμως το ποσοστό που κατέχει, είναι οριακό (0,2%).

Ίδιες μετοχές: Με δεδομένο ότι αποτελούν το 4,1% του συνόλου, θα αυξήσουν το «αποτύπωμα» των υπόλοιπων μετόχων. Δηλαδή, ένα ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης π.χ. κατά 48%, «μεταφράζεται» σε ποσοστό ελέγχου 50,05% επί του συνόλου.

Έλληνες ιδιώτες: Αν και είναι νωρίς για να προκύψουν συμπεράσματα, η πρώτη εντύπωση είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών δεν θα αποδεχτεί τη δημόσια πρόταση, είτε επειδή θεωρεί το προσφερόμενο τίμημα χαμηλό, ή/και γιατί η περίπτωση της Euronext αποτελεί μια διαφορετική πρόταση από αυτή που εκείνοι είχαν επιλέξει να τοποθετηθούν (π.χ. στο μέτωπο της μερισματικής απόδοσης).

Ξένοι θεσμικοί: Με δεδομένο ότι κατέχουν γύρω στο 43% του συνόλου των τίτλων και διακρίνονται για την έντονη γεωγραφική τους διαφοροποίηση, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της δημόσιας πρότασης, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια η τελική τους απόφαση και το πώς αυτή θα κατανεμηθεί μεταξύ του «ναι» και του «όχι».