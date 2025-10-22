Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα 10 ευρώ για την Κύπρου

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Τράπεζα Κύπρου (ΤΚ) έχει υλοποιήσει μία από τις πιο εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη σημειώνει η Eurobank Equties σε έκθεσή της για την τράπεζα με την οποία δίνει τιμή-στόχο τα 10 ευρώ και σύσταση «αγορά».

Από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) που έφτασαν στο 63% το 2015, ο δείκτης έχει μειωθεί σε μόλις 1,7% στο Α’ εξάμηνο του 2025, μεταξύ των μικρότερων στην Ευρώπη, με κάλυψη στο 124%. Αυτή η μείωση κινδύνου, σε συνδυασμό με την υψηλή ευαισθησία στα επιτόκια κατά τον κύκλο σύσφιξης 2022–23, ώθησε την κερδοφορία στην κορυφή του κλάδου: το RoTE έφτασε το 21,4% το 2024 (18,4% στο Α’ εξάμηνο 2025), σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο 14–15% για την Ελλάδα και τις περιφερειακές αγορές.

Ο δείκτης CET1 στο 20,6% (χωρίς DTCs) και η εξαιρετική αποδοτικότητα υπογραμμίζουν το πειθαρχημένο μοντέλο της Κύπρου σημειώνει η χρηματιστηριακή. Έχοντας επιστρέψει στη διανομή μερισμάτων μετά από χρόνια αναδιαρθρώσεων, η Κύπρου κατατάσσεται πλέον μεταξύ των πιο ελκυστικών ευρωπαϊκών επιλογών εισοδήματος, προσφέροντας απόδοση 8–9%.

Η κυριαρχία της σε μία αγορά δύο τραπεζών (με μερίδιο περίπου 80%) εξασφαλίζει διατηρήσιμη ισχύ τιμολόγησης. Στα μέσα του 2025, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων ενός έτους στην Κύπρο ήταν μόλις 1,1% έναντι 1,8% στη ζώνη του ευρώ, ενώ οι νέες στεγαστικές και εταιρικές χορηγήσεις με spread περίπου 2,0% και 2,8% υποστηρίζουν ένα ηγετικό για τον κλάδο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) περίπου 2,5% έως το 2027 (έναντι περίπου 2,0% στις περιφερειακές τράπεζες).

Παρά τη μεταμόρφωση και την ουσιαστική ανατίμηση τα τελευταία χρόνια, η ΤΚ εξακολουθεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση σε μόλις περίπου 1,27x 2025e P/TBV, ευθυγραμμισμένη με τους ελληνικούς ομίλους αλλά σημαντικά κάτω από την Eurobank (1,38x) και την Εθνική (1,47x) — και οι δύο με συγκρίσιμα θεμελιώδη και παρόμοιο RoTE.

Η ανώτερη απόδοση μερίσματος αντισταθμίζει, κατά την άποψή μας, τις πιο μετριοπαθείς προοπτικές ανάπτυξης δανείων, ενισχύοντας τη θελκτικότητα της ως επιλογή υψηλής απόδοσης και παραγωγής εισοδήματος.

Ξεκινάμε με σύσταση Αγοράς και τιμή-στόχο €10,0, υποδηλώνοντας P/TBV 1,47x για το 2027, καταλήγει.