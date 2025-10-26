Τι σημαίνει για τα εταιρικά ομόλογα η πρόωρη αποπληρωμή ΟΠΑΠ

Τις πιθανές επιδράσεις στην αγορά των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας λόγω της πρόωρης αποπληρωμής των τίτλων που είχε εκδώσει ο ΟΠΑΠ το 2020, αναζητούν οι επενδυτές.

Ειδικότερα, η διοίκηση του OΠΑΠ, μετά από την εναλλακτική δυνατότητα που προβλεπόταν στους όρους της έκδοσης- αποφάσισε να αποπληρώσει πρόωρα το ομόλογο που είχε εκδώσει ο εισηγμένος όμιλος το 2020, με τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς των επενδυτών την προσεχή Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, οι επενδυτές για κάθε ομόλογο ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ που κατέχουν θα εισπράξουν:

α) 1.005 ευρώ αφορολόγητα, καθώς ο τίτλος θα αποπληρωθεί στο «100,5» με βάση τους όρους της έκδοσης και επιπλέον

β) Περίπου δέκα ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους του εξαμήνου μείον την παρακράτηση φόρου 5%.

Συνολικότερα, οι ομολογιούχοι θα βρεθούν με 203 εκατ. ευρώ ρευστότητα «στην τσέπη τους», καθώς πέρα από το αρχικό τους κεφάλαιο (200 εκατ.) θα εισπράξουν επιπλέον άλλα τρία εκατ. ευρώ.

Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται είναι το πού θα διοχετεύσουν οι επενδυτές αυτά τα 203 εκατ. ευρώ που απρόσμενα πίστωσαν τις χρηματιστηριακές τους μερίδες;

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μεγάλο τμήμα αυτών θα κατευθυνθεί στην αγορά εταιρικών ομολόγων άλλων εταιρειών που διαπραγματεύονται στο ΧΑ, κάτι που ενδεχομένως να ανεβάσει ως ένα βαθμό τις τιμές τους στο ταμπλό βραχυπρόθεσμα, ή ακόμη και μεσοπρόθεσμα.

Βέβαια, οι τρέχουσες αποδόσεις (yields) με τις οποίες διαπραγματεύονται τα εταιρικά ομόλογα στο ΧΑ κυμαίνονται συνήθως από 2% έως 3,5% ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα κάθε επιχείρησης-εκδότη και φυσικά ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί έως τη λήξη.

Για παράδειγμα, οι δύο φετινές εκδόσεις επταετούς διάρκειας εταιρικών ομολόγων (Αεροπορία Αιγαίου και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) διατέθηκαν στο «100» με κουπόνι υψηλότερο του 3% (3,7% για την Αεροπορία Αιγαίου το καλοκαίρι και 3,2% για την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ το φθινόπωρο) με την τρέχουσα τιμή (μεσημέρι 24ης Οκτωβρίου) του πρώτου να βρίσκεται στο 101,5 και του δεύτερου στο 99,9.

Τα εταιρικά ομόλογα δεν στερούνται ρίσκου (το οποίο όμως σε θεωρητική βάση είναι μικρότερο από αυτό των μετοχών), ωστόσο οι αποδόσεις τους είναι αυτή την περίοδο πολλαπλάσιες από αυτές των τραπεζικών καταθέσεων (των προθεσμιακών τοποθετήσεων συμπεριλαμβανομένων) και σε γενικές γραμμές υψηλότερες από αυτές άλλων αποταμιευτικών προϊόντων ίσης χρονικής διάρκειας.