Το μεγάλο come back για τις ευρωπαϊκές μετοχές, κυρίαρχες σε αποδόσεις

Στις τάξεις των 20 χρηματιστηρίων με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως φέτος, κάθε δεύτερος δείκτης είναι ευρωπαϊκός. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που η περιοχή έχει καταφέρει μόλις τρεις φορές στο παρελθόν και αποτελεί ένδειξη της αναζωπυρωμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ευρώπη, όπου οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν επιτέλους αρχίσει να βελτιώνονται.

Ήρθε επίσης ως έκπληξη, γράφει το Bloomberg, καθώς οι περισσότεροι στρατηγικοί αναλυτές είχαν προβλέψει ότι η χρονιά θα έφερνε ισχνές αποδόσεις, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ αναμενόταν να τροφοδοτήσει ανώτερες επιδόσεις στη Wall Street.

Με έναν μήνα να απομένει για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του 2025, αγορές όπως της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Τσεχίας έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 60% σε όρους δολαρίου. Αυτό τις κατατάσσει στις δέκα κορυφαίες αγορές παγκοσμίως. Η Ισπανία, η Πολωνία και η Αυστρία ακολουθούν με μικρή απόσταση, ενώ η Γερμανία —μία από τις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής— έχει αυξηθεί κατά 20% σε ευρώ και 34% σε όρους δολαρίου. Η Ελλάδα κατατάσσεται 9η στη σχετική λίστα με απόδοση 59% σε όρους δολαρίου.

Καθώς ο ευρύτερος δείκτης Stoxx 600 πλησιάζει τη μεγαλύτερη υπεραπόδοσή του έναντι του S&P 500 από το 2006 σε δολάρια, ορισμένοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι οι προοπτικές για την Ευρώπη συνεχίζουν να βελτιώνονται.

Ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με την Αμερική, η Γερμανία ετοιμάζεται να ανοίξει τις δημοσιονομικές κάνουλες και τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να ανακάμψουν. Η τελευταία μηνιαία έρευνα της Bank of America Corp. έδειξε ότι οι επενδυτές πλέον έχουν καθαρή υπερεπένδυση (overweight) σε ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ είναι ελαφρώς υποεπενδεδυμένοι σε αμερικανικές.

«Στην αρχή του έτους, οι άνθρωποι ήταν πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με το ράλι στην Ευρώπη και ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν λόγω της υπεραπόδοσης», δήλωσε ο Nick Laux, επικεφαλής διεθνούς διαπραγμάτευσης μετοχών στην Bank of America Corp., προσθέτοντας ότι υπάρχει περιθώριο η περιοχή να σημειώσει περαιτέρω υπεραπόδοση το επόμενο έτος.

Συνολικά, 10 από τις 20 αγορές με τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος βρίσκονται στην Ευρώπη — επίδοση που έχει σημειωθεί μόνο το 2004, το 2015 και το 2023, σύμφωνα με δεδομένα που χρονολογούνται από τη δημιουργία της ζώνης του ευρώ. Αν και οι δείκτες της Γερμανίας και της Γαλλίας βρίσκονται χαμηλότερα στη λίστα, στις θέσεις 34 και 53 αντίστοιχα, εξακολουθούν να είναι σημαντικά μπροστά από τον S&P 500, ο οποίος βρίσκεται στην 63η θέση σε όρους δολαρίου μεταξύ 92 παγκόσμιων δεικτών που παρακολουθεί το Bloomberg.

Μέρος της υπεραπόδοσης οφείλεται στο ισχυρότερο ευρώ. Το νόμισμα έχει ενισχυθεί κατά 12% έναντι του δολαρίου φέτος, καθώς η Γερμανία δεσμεύθηκε να δαπανήσει δισεκατομμύρια για την άμυνα και τις υποδομές, αναζωογονώντας την τοπική οικονομία. Γερμανοί νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν τις επόμενες ημέρες δαπάνες ύψους 2,9 δισ. ευρώ για στρατιωτικές προμήθειες —συμπεριλαμβανομένων drones, τυφεκίων και πυραύλων— σε συμφωνίες που θα κατευθυνθούν σε μεγάλο βαθμό σε εγχώριους κατασκευαστές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την Παρασκευή.

Ο πληθωρισμός έχει επίσης επιστρέψει εντός του επιδιωκόμενου εύρους, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια ταχύτερα από τη Federal Reserve. Την ίδια στιγμή, το δολάριο έχει διολισθήσει, καθώς οι ιστορικοί δασμοί του Τραμπ ενέτειναν τους φόβους για το τέλος της αποκαλούμενης «αμερικανικής εξαίρεσης».

Ισχυρή Επίδοση

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμερικανικές μετοχές είχαν μια κακή χρονιά. Ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 16% φέτος, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιας ανόδου. Και ενώ υπάρχουν ανησυχίες για υπερθέρμανση στην τεχνολογία, οι επενδυτές παραμένουν σε γενικές γραμμές αισιόδοξοι ότι οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ανθεκτικές. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατάφεραν να σταθούν στο ύψος τους ακόμη και όταν μετριούνται σε τοπικά νομίσματα, με ώθηση από κλάδους όπως οι τράπεζες, η άμυνα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Florian Ielpo, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στη Lombard Odier Investment Managers. «Όποτε υπάρχουν αμφιβολίες για το ράλι στις ΗΠΑ, η Ευρώπη είναι εδώ για να σας προστατέψει, επειδή ουσιαστικά δεν είναι "φορτωμένη" με τεχνολογία».

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ράλι με άνοδο 67%, και οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν χάρη στα ισχυρά κέρδη, την αύξηση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων, και τις προοπτικές σταθερών επιτοκίων.

Οι μετοχές αμυντικών εταιρειών όπως οι Rheinmetall AG και Leonardo SpA έχουν επίσης εκτοξευθεί εν αναμονή υψηλότερων στρατιωτικών δαπανών για τα επόμενα χρόνια, ενώ οι μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω της ισχυρής ζήτησης για την τροφοδότηση υποδομών ΤΝ.

Βελτιώσεις διαφαίνονται επίσης για τον κρίσιμο κλάδο της πολυτέλειας, με εταιρείες-βαρόμετρο όπως η LVMH να δείχνουν ανάκαμψη της καταναλωτικής ζήτησης μετά από αρκετά τρίμηνα υποτονικότητας.

Στο μεταξύ, η αυξανόμενη ζήτηση για μέταλλα που είναι κρίσιμα για την ενεργειακή μετάβαση και οι περιορισμένες προμήθειες έχουν μετατρέψει τις ευρωπαϊκές μετοχές εξόρυξης σε ευκαιρία ενώ ακόμη και ο αμυντικός κλάδος της υγείας αρχίζει να προσελκύει επενδυτές, καθώς η αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τις τιμές φαρμάκων και οι κίνδυνοι δασμών συνδυάζονται με ελκυστικές αποτιμήσεις.

Τόνωση Κερδών

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών μπορεί επιτέλους να κλείσει το χάσμα με τις ΗΠΑ, μετά την υστέρηση που ξεκίνησε το 2023. Οι εταιρείες του Stoxx 600 αναμένεται να καταγράψουν άνοδο κερδών κατά 11% το επόμενο έτος, ενώ τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 13% το 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Intelligence.

Ωστόσο, ορισμένοι παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι η αισιοδοξία για την Ευρώπη ίσως έχει ξεπεράσει τα όρια. Υπάρχει η απειλή της παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία, τα ερωτήματα γύρω από την επίδραση των γερμανικών μέτρων τόνωσης και η αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα σε κρίσιμους κλάδους όπως τα καταναλωτικά αγαθά και η αυτοκινητοβιομηχανία.

«Οι ευρωπαϊκές μετοχές αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες κερδοφορίας για το επόμενο έτος», δήλωσε η Marina Zavolock, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη Morgan Stanley. «Πιστεύουμε ότι οι προβλέψεις των αναλυτών είναι υπερβολικά υψηλές και υπάρχει σημαντική πιθανότητα υποβαθμίσεων».

Ελκυστικές Αποτιμήσεις

Τα καλά νέα για τις ευρωπαϊκές μετοχές είναι ότι παραμένουν σχετικά φθηνές ακόμη και μετά το φετινό ράλι. Ο δείκτης Stoxx 600 τελεί υπό διαπραγμάτευση με discount 35% έναντι του S&P 500 με βάση τους μελλοντικούς λόγους τιμής προς κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή αύξηση των κερδών, μετά τη σχεδόν μηδενική ανάπτυξη του 2025, θα μπορούσε να αρκεί για να οδηγήσει την αγορά σε νέα υψηλά.

Οι ροές κεφαλαίων επίσης υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι. Τα ευρωπαϊκά μετοχικά κεφάλαια προσέλκυσαν περίπου 52 δισ. δολάρια φέτος, μια δραστική αντιστροφή σε σχέση με εκροές 66 δισ. δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America που βασίζονται σε δεδομένα της EPFR Global.

«Τον Ιανουάριο, θα υπάρξουν τοποθετήσεις σε αγορές εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Laux της BofA. «Αλλά πέρα από αυτό, όλα θα εξαρτηθούν από τις επιδόσεις. Εάν η Ευρώπη μπορέσει να καταδείξει πειστικές επιδόσεις, τότε τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να ρέουν».