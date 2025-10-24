Αμοιβαία Κεφάλαια με... δόσεις λανσάρουν οι τράπεζες

Τράπεζες, ασφαλιστικοί όμιλοι και εταιρείες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να καρπωθούν αυξημένα μερίδια στην ανοδική και πολλά υποσχόμενη αγορά του asset management, στόχος που αναμφίβολα περνάει και μέσα από το λανσάρισμα νέων προϊόντων.

Δεν είναι τυχαίο ότι λόγω των αναιμικών προσφερόμενων επιτοκίων, οι αποταμιευτές έχουν μεταφέρει από τις τράπεζες στις θυγατρικές τους ΑΕΔΑΚ γύρω στα οκτώ δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity), τα οποία έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να επεκταθούν στον χώρο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management) καθώς η δραστηριότητα αυτού του τομέα:

α) Αποφέρει σημαντικά έσοδα από προμήθειες, τόσο στις ίδιες όσο και στις θυγατρικές τους εταιρείες (ΑΕΔΑΚ, ΑΧΕΠΕΥ).

β) Δεν οδηγεί στην ανάληψη οποιουδήποτε ρίσκου (αυτό το αναλαμβάνουν οι πελάτες).

γ) Δημιουργεί νέες πηγές εισοδήματος που δεν σχετίζονται έντονα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο μέτωπο των δανείων (αυξομειώσεις στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο) και

δ) Χαρακτηρίζεται από ισχυρές οικονομίες κλίμακας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των πρόσθετων εσόδων που θα προκύψουν να μετατρέπεται σε καθαρά κέρδη.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες πέρα από προϊόντα που συνδυάζουν καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια προχωρούν και στο λανσάρισμα αμοιβαίων κεφαλαίων μέσα από περιοδικές καταβολές, προϊόντα που όχι μόνο συνεπάγονται χαμηλότερο ρίσκο, αλλά επιπλέον ωθούν τους πολίτες μικρών και μεσαίων εισοδημάτων σε συστηματική αποταμίευση, με προσδοκώμενη απόδοση υψηλότερη από την αντίστοιχη των καταθέσεων.

Έτσι, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρονται μόνο σε άτομα μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, αλλά και στα νοικοκυριά εκείνα που θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια περιορισμένου ύψους αποταμίευση κάθε μήνα («κουμπαράς» με προσδοκώμενη θετική απόδοση), περικόπτοντας κάποια «αχρείαστα» μικροέξοδα.

Ενδεικτικά προϊόντα

Η Τράπεζα Πειραιώς για παράδειγμα μέσα από το «Πειραιώς Επενδυτικό Πρόγραμμα 1FUND» δίνει τη δυνατότητα σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών να αποκτήσουν αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο 3% για ποσά έως 5.000 ευρώ και από αυτόν τον αποταμιευτικό λογαριασμό να τοποθετείται κάθε μήνα προκαθορισμένο ποσό για την απόκτηση μεριδίων του Α/Κ Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund.

Από την πλευρά της, η Eurobank παροτρύνει τους πελάτες της να αποταμιεύουν, επενδύοντας τα ρέστα των αγορών τους σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Ειδικότερα (πρόγραμμα Eurobank Everyday Invest) σε κάθε αγορά που γίνεται μέσα από χρεωστική κάρτα της τράπεζας, το αντίτιμο στρογγυλοποιείται προς τα πάνω και το μηνιαίο ποσό που θα μαζευτεί, θα μετατραπεί σε μερίδια του Α/Κ Eurobank LF Fund of Funds Global Medium.

H Alpha Trust ΑΕΔΑΚ (θυγατρική της εισηγμένης Alpha Trust Συμμετοχών) μέσα από το πρόγραμμα «ψιλά-ψηλά» προσφέρει τη δυνατότητα μηνιαίων καταβολών οι οποίες μετατρέπονται σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία τουλάχιστον ακόμη τράπεζα -σε συνεργασία με τη θυγατρική της ΑΕΔΑΚ- ετοιμάζεται να προσφέρει και αυτή προϊόν περιοδικών καταβολών που θα συνδέεται με την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.