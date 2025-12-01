Νέου τύπου αμοιβαία κεφάλαια με στόχο την Golden Visa

Με στόχο να εκμεταλλευθούν το άνοιγμα του θεσμικού πλαισίου για την απόκτηση της ελληνικής «Χρυσής Βίζας» (Golden Visa) από αλλοδαπούς, τράπεζες και ΑΕΔΑΚ λανσάρουν ξεχωριστά προϊόντα επιχειρώντας να αποκτήσουν αποτύπωμα σε μια νέα αγορά.

Ειδικότερα, οι πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική Golden Visa (ένα πρόγραμμα που προσφέρει άδεια διαμονής και πρόσβαση στη Ζώνη Σένγκεν μέσω επενδύσεων) δεν είναι υποχρεωμένοι πλέον να αγοράζουν ακίνητο στη χώρα μας, αλλά μπορούν να το πράξουν και μέσω προθεσμιακών καταθέσεων, ή και μέσα από την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία.

Μάλιστα, ενώ κατά κανόνα μια σχετική επένδυση στην εγχώρια αγορά ακινήτων έχει ως ελάχιστο όριο το ποσό των 800.000 ευρώ, η τοποθέτηση σε τραπεζικό λογαριασμό (με πενταετή δέσμευση) απαιτεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ και σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τουλάχιστον 350.000 ευρώ (απαιτείται επίσης ελάχιστη περίοδος επένδυσης πέντε ετών).

Επιπλέον, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι ξένοι πολίτες κερδίζουν σε χρόνο, επιβαρύνονται με πολύ χαμηλότερο κόστος συναλλαγής τόσο κατά την απόκτηση όσο και ενδεχομένως μελλοντικά κατά τη ρευστοποίηση του περιουσιακού τους στοιχείου, ενώ τέλος αποφεύγουν και μια σειρά ενδιάμεσων ταλαιπωριών.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η Eurobank διαθέτει σε όσους επιθυμούν την απόκτηση Golden Visa το Α/Κ GF Hellas Μικτό Εσωτερικού, η Alpha Bank το Alpha Blue Chips Greek Equity Fund Classic G και η 3Κ Investments Partners ΑΕΔΑΚ το Α/Κ 3Κ Balanced Fund, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον άλλη μία τράπεζα -σε συνεργασία με τη θυγατρική της ΑΕΔΑΚ- ετοιμάζεται αυτή την περίοδο να λανσάρει αντίστοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το ύψος βέβαια των χρημάτων που αναμένεται να περάσει στη διαχείριση των εγχώριων ΑΕΔΑΚ μέσα από το προϊόν της Golden Visa δεν αναμένεται να κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, πλην όμως δείχνει τη διάθεση των εταιρειών του κλάδου να αυξήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το μερίδιο και το αποτύπωμά τους στην κερδοφόρα και υποσχόμενη εγχώρια αγορά του asset management.

Έτσι μετά τα αμοιβαία κεφάλαια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Α/Κ Target Maturity) μέσω των οποίων έχει αντληθεί κατά την τελευταία τριετία ποσό της τάξεως των οκτώ δισ. ευρώ αλλά πλέον έχουμε δει να κινούνται με χαμηλότερη δυναμική, παρατηρούνται κινήσεις για Α/Κ περιοδικών καταβολών (βλέπε παλαιότερο σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr) και τώρα για προϊόντα που σχετίζονται με την Golden Visa.

Βασικό κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς του asset management αποτελούν τα οριακά καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες, πράγμα που δεν αναμένεται να αλλάξει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2026 (βλέπε πολιτική Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Επιπρόσθετα, θετικά έχουν επιδράσει οι αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων τόσο στο εξωτερικό, όσο και (ακόμη περισσότερο) στην Ελλάδα.