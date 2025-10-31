Eurobank: Πώς διάβασαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου πέντε οίκοι

Η Eurobank ολοκλήρωσε το γ΄ τρίμηνο του 2025 με αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ισχύ του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ικανότητά της να υπερβαίνει τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 347 εκατ. ευρώ, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 15,8%, ενώ η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω την καθοδήγηση για το σύνολο του έτους, προβλέποντας RoTE κοντά στο 16%. Όλοι οι διεθνείς οίκοι διατηρούν σύσταση «Αγοράς», επισημαίνοντας την ποιότητα κερδοφορίας και τις ανθεκτικές προοπτικές της τράπεζας.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι η Eurobank παρουσίασε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με οργανική ανάπτυξη δανείων 1,1 δισ. ευρώ και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,46%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 16%, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε 7,5 φορές τα κέρδη και 1,1 φορές την καθαρή ενσώματη αξία του 2027. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η μετοχή διατηρεί ελκυστικό περιθώριο ανόδου άνω του 20%, καθώς το επενδυτικό αφήγημα μετατοπίζεται από τη φάση ανάκαμψης σε σταθερή δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Η Jefferies τονίζει ότι η Eurobank συνέχισε να εμφανίζει ισχυρό «momentum», με RoTE 15,8% και καθαρά κέρδη 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα διατηρήθηκε σταθερό στα 632 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15% ετησίως. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν σε 9,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο του έτους. Η Jefferies εκτιμά ότι το RoTE για το 2025 θα διαμορφωθεί κοντά στο 16%, ενώ η εξαγορά της Eurolife θα αυξήσει τα EPS κατά 5% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά 100 μονάδες βάσης, με περιορισμένο αντίκτυπο στο κεφάλαιο.

Η UBS διατηρεί τιμή-στόχο τα 4,10 ευρώ και χαρακτηρίζει την τριμηνιαία επίδοση ως «solid», με υπέρβαση των εκτιμήσεων σε επίπεδο καθαρών κερδών και σταθερή αύξηση προμηθειών. Η τράπεζα αναβάθμισε την εκτίμησή της για το RoTE στο 16% για το 2025, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο στόχος καθαρής πιστωτικής επέκτασης των 4 δισ. ευρώ θα επιτευχθεί με άνεση. Η UBS σημειώνει ότι η Eurobank διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 250–260 μονάδων βάσης και προοπτική διανομής 50%–60% των κερδών για το 2025.

Η AXIA επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της, με καθαρά κέρδη 347 εκατ. ευρώ και RoTE 15,6%. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα ανήλθε σε 631,8 εκατ. ευρώ, οι προμήθειες σε 192,8 εκατ. ευρώ και το κόστος παρέμεινε υπό έλεγχο, με δείκτη κόστους προς έσοδα 37,5%. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5%, ενώ η Eurobank αναμένεται να υπερβεί τους ετήσιους στόχους για NII και πιστωτική επέκταση. Η AXIA διατηρεί σύσταση «Buy» και τιμή στόχο τα 3,70 ευρώ.

Η Pantelakis Securities, με σύσταση «Overweight» και τιμή-στόχο τα 3,85 ευρώ, σημειώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν απολύτως εντός εκτιμήσεων, με καθαρά κέρδη 347 εκατ. ευρώ και RoTE 15,2%. Ο οίκος προβλέπει ετήσια απόδοση κοντά στο 16% (έναντι αρχικής εκτίμησης 15,4%), υπογραμμίζοντας ότι το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ και οι προμήθειες τα 740 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τονίζει τη σημαντική πρόοδο στην ενοποίηση της Hellenic Bank Κύπρου, καθώς και τα οφέλη από την εξαγορά της Eurolife, που θα ενισχύσει τα έσοδα προμηθειών κατά 12% και το RoTE κατά 100 μονάδες βάσης. Η διοίκηση στοχεύει πλέον σε διανομή 50%–60% των κερδών για το 2025, ενόψει τελικής έγκρισης από τον SSM.