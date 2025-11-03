Νέα τιμή-στόχος τα €4,2 από UBS για Eurobank

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η UBS προβλέπει ότι η ενσωμάτωση της Eurolife θα αυξήσει τα καθαρά έσοδα προ φόρων κατά περίπου €100 εκατ. ετησίως. Διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τον τίτλο.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 11:39

Η UBS επαναβεβαιώνει τη θετική της στάση για τη μετοχή της Eurobank, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €4,20 από €4,10 και διατηρώντας τη σύσταση «αγορά».

Η ανάλυση που ακολούθησε τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου αποτυπώνει μια τράπεζα με σταθερά θεμελιώδη, ισχυρή κερδοφορία και ενισχυμένη δυναμική μετά την εξαγορά της Eurolife, που εκτιμάται ότι θα προσθέσει σημαντικά έσοδα και αποδοτικότητα τα επόμενα χρόνια.

Η UBS προβλέπει ότι η ενσωμάτωση της Eurolife θα αυξήσει τα καθαρά έσοδα προ φόρων κατά περίπου €100 εκατ. ετησίως, θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες κατά 12%, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 5% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Για την περίοδο 2026-2027, οι εκτιμήσεις κερδοφορίας αναθεωρούνται ανοδικά κατά 3% και 5,5% αντίστοιχα, αντανακλώντας τις συνέργειες από τη συμφωνία και τις προοπτικές του bancassurance στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η UBS ανεβάζει επίσης την υπόθεση διανομής μερίσματος στο 55% των κερδών (από 52%), εκτιμώντας ότι η Eurobank θα μπορεί να διατηρήσει αυτό το ποσοστό μεσοπρόθεσμα, χωρίς να υπονομεύει την κεφαλαιακή της επάρκεια. Η απόδοση μερίσματος αναμένεται να αγγίξει το 8% το 2027, ενώ συνολικά οι επιστροφές προς τους μετόχους θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 42% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης ως το 2029.

Η κερδοφορία παραμένει υψηλή, με εκτιμώμενο ROTE 17% σε κεφαλαιακή βάση CET1 13,5%, δείχνοντας ότι η τράπεζα διατηρεί επαρκές «μαξιλάρι» για περαιτέρω ανάπτυξη ή επιπλέον διανομές. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα σταθεροποιείται και αναμένεται να ενισχυθεί, με τις προβλέψεις για το 2027 να διαμορφώνονται στα €2,8 δισ.

Στην αποτίμηση, η Eurobank διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 7,8 φορές για το 2026 και 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, επίπεδα που παραμένουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η UBS εκτιμά ότι συνδυάζοντας την κερδοφορία με τη σταθερή κεφαλαιακή θέση και την επέκταση σε Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Eurobank παραμένει η πιο «ισορροπημένη» ελληνική τράπεζα ανάμεσα σε ανάπτυξη και απόδοση.

