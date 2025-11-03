Noval Property: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Noval Property, στα 3,53 από 3,35 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «buy».

Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 33,4% για τον τίτλο, που, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μερισματική απόδοση 2,1% οδηγεί σε εκτιμώμενη συνολική απόδοση 35,5%.

Οπως επισημαίνει, η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις στο εξάμηνο, με τα EBITDA να ενισχύονται 17% στα 11 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank προχωρά σε μικρές μεταβολές στις εκτιμήσεις της, μειώνοντας κάπως τις προβλέψεις ώστε να αποτυπώσει την καθυστέρηση στη συμβολή κάποιων projects, κάτι που αντισταθμίζεται από τα χαμηλότερα κόστη λειτουργίας και χρηματοδότησης.

Για το 2025, εκτιμά ότι τα έσοδα από ενοίκια θα ανέλθουν στα 37,1 εκατ. ευρώ και τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA στα 22,7 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή αξία ενεργητικού (ΝΑV) εκτιμάται στα 549 εκατ. ευρώ, με μέση ετήσια άνοδο 4% ως το 2030.