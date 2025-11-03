Τράπεζα Πειραιώς: Πού βάζουν τον πήχη για τη μετοχή UBS και Mediobanca

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ξένων αναλυτών, με δύο μεγάλους οίκους, τον ελβετικό οίκο UBS και την ιταλική τράπεζα Mediobanca, να ανεβάζουν εκ νέου τις τιμές-στόχους, επικαλούμενοι τη σταθερή δυναμική κερδοφορίας, τη διαφοροποίηση που προσφέρει η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και την ελκυστική αποτίμηση έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού μέσου όρου. Οι δύο οίκοι αναβαθμίζουν την τιμή-στόχο στα €9,20 (UBS) και τα €9,00 (Mediobanca), αντίστοιχα, με θετικές συστάσεις.

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €9,20 (από €8,60), βλέποντας ανοδικό περιθώριο περίπου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ο οίκος επισημαίνει ότι η Πειραιώς αποτιμάται μόλις σε 7,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2025 και μία φορά την καθαρή λογιστική της αξία, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,4 φορές και 1,3 φορές αντίστοιχα).

Η UBS ενσωματώνει πλέον τη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά προ φόρων κέρδη κατά 65 εκατ. ευρώ το 2026, 90 εκατ. το 2027 και 105 εκατ. το 2028, συμβάλλοντας σε μια πιο ανθεκτική και διαφοροποιημένη βάση εσόδων. Παράλληλα, ο οίκος προβλέπει αύξηση δανείων, σταθεροποίηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και συνέχιση των υψηλών προμηθειών, που ενισχύουν την προβλεψιμότητα της κερδοφορίας. Σε όρους μερισματικής πολιτικής, η UBS υπολογίζει διανομή 0,37 ευρώ ανά μετοχή για το 2025, με απόδοση 5,5%, ενώ στο βασικό της σενάριο τοποθετεί την αξία της μετοχής στα €9,20, στο ανοδικό στα €11,00 και στο αρνητικό στα €5,80.

Η Mediobanca Research ανεβάζει επίσης την τιμή-στόχο της Πειραιώς στα €9,00 από €8,80, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Υπεραπόδοση». Σύμφωνα με την ανάλυση, η μετοχή προσφέρει ελκυστικό συνδυασμό αποτιμήσεων και αποδόσεων, καθώς ο όμιλος εμφανίζει δείκτη τιμής προς κέρδη 8 φορές για το 2025, δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία 1,1 φορές και απόδοση μερίσματος 5,3%.

Ο οίκος χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου «ανθεκτικά» και επισημαίνει ότι η τράπεζα αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2025, ενώ πλέον στοχεύει σε πιστωτική επέκταση άνω των 3,5 δισ. ευρώ. Η Mediobanca θεωρεί την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής κομβικό βήμα για τη μετατροπή της Πειραιώς σε πλήρες bancassurance σχήμα, ικανό να ενισχύσει τη διαχρονική αποδοτικότητα και να οδηγήσει σε επανεκτίμηση της μετοχής. Επίσης, η ιταλική τράπεζα βλέπει σταθερή υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,5%, ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και επαρκές περιθώριο για διανομή μερισμάτων της τάξης του 50%-60% τα επόμενα έτη.