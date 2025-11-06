Πώς θα διαθέσει η Lamda Development τα 500 εκατ. του ομολόγου

Σε καθαρά έσοδα €485,0 εκατ. στοχεύει η Lamda Development μέσω του επταετούς ομολόγου που εκδίδει την επόμενη εβδομάδα, καθώς στα 15 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι δαπάνες έκδοσης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό ο Εκδότης θα μεταφέρει το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων στην κατά 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε.

Tο σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί σε επενδύσεις της Ελληνικό που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση) έως το 2030, ήτοι, στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης των παραπάνω ενδεικτικών οικιστικών αναπτύξεων, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, εντός του έργου σύμφωνα με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς σχεδιασμούς του Ομίλου.

Ο εκδότης προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των ανωτέρω (ή λοιπών) οικιστικών αναπτύξεων με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια και το υπερβάλλον ποσό του κόστους κατασκευής να καλυφθεί από διαθέσιμα κεφάλαια που θα προκύψουν από έσοδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. από πωλήσεις οικοπέδων, πωλήσεις οικιστικών και από ενοίκια και ενδεχομένως από δανειακά κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου σε ποσό μικρότερο των €400 εκατ., η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από τον Εκδότη και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί.

*To Ενημερωτικό Δελτίο της Lamda για το ομόλογο, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".