Trade Estates: Από 8 Ιανουαρίου η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,065/μετοχή

H TRADE ESTATES ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 17ης Νοεμβρίου 2025 αποφάσισε τη διανομή συνολικού καθαρού προσωρινού μερίσματος 0,065 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2025.

Το καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε €7.834.370,12 και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 0,065 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το πληρωτέο ποσό είναι καθαρό καθώς σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (5%).

Σημειώνεται επίσης ότι οι ίδιες μετοχές δε δικαιούνται καταβολής προσωρινού μερίσματος, κατά συνέπεια, το καθαρό ανά μετοχή προσωρινό μέρισμα, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 31.12.2025 (record date).

Από την Τρίτη, 30.12.2025 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2025.

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 08.01.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα EUROBANK A.E.