Morgan Stanley: Game changer ενδεχόμενη εξαγορά της Aluminium Dunkerque από Metlen

Η Morgan Stanley επανέρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γύρω από τη Metlen, μετά τις πληροφορίες του Bloomberg ότι η εταιρεία συμμετέχει -μαζί με Rio Tinto και Glencore- στη διαδικασία πώλησης της γαλλικής Aluminium Dunkerque από την American Industrial Partners.

Το χυτήριο, με ετήσια δυναμικότητα 285 χιλ. τόνων, αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ένα από τα πιο κερδοφόρα assets του κλάδου, με έσοδα 800 εκατ. ευρώ, EBITDA 300 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 150 εκατ. ευρώ το 2024.

Η Dunkerque εμφανίζει EBITDA ανά τόνο περίπου 1.050 ευρώ, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό και συγκρίσιμο με το ελληνικό χυτήριο της Μetlen (~1.000 ευρώ ανά τόνο). Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι ένα ενδεχόμενο deal θα αναδιαμορφώσει το αποτύπωμα του ομίλου στα μέταλλα: η ετήσια δυναμικότητα πρωτογενούς αλουμινίου θα εκτοξευθεί από 190 χιλ. σε 475 χιλ. τόνους, ενώ τα EBITDA του κλάδου Metals (αλουμίνιο και αλουμίνα) θα μπορούσαν να διπλασιαστούν σε περίπου 600 εκατ. ευρώ σε pro-forma βάση.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι το χυτήριο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό λόγω των συμφωνιών προμήθειας ενέργειας -συμπεριλαμβανομένου 10ετούς PPA που καλύπτει έως το 70% των αναγκών και επιπλέον 25% εξασφαλισμένο έως το 2029- καθώς και λόγω των πιθανών συνεργειών με τη Μetlen, όπως η προμήθεια αλουμίνας και η κοινή τεχνολογία ηλεκτρολυτικών κυψελών.

Η αποτίμηση του asset, με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις του κλάδου (4 με 6 φορές τα EBITDA), τοποθετείται μεταξύ 1,2 και 1,8 δισ. ευρώ. Αν και ένα τέτοιο ύψος επένδυσης θα οδηγήσει σε αυξημένο scrutiny από την αγορά, η Morgan Stanley βλέπει τρεις σταθεροποιητικούς παράγοντες: τον μακρύ ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας (έως 2026-2027), τις αναμενόμενες εισροές άνω του 1 δισ. ευρώ από rotation έργων ΑΠΕ έως το α’ εξάμηνο του 2026 και τη δυνατότητα εισόδου συνεταίρου στο επίπεδο του asset.

Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση «οverweight» και τιμή-στόχο 66 ευρώ για τη μετοχή της Μetlen, υπογραμμίζοντας ότι μια πιθανή εξαγορά θα μπορούσε να αναβαθμίσει ουσιαστικά το προφίλ του ομίλου στα μέταλλα.