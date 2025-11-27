Wood: Στις κορυφαίες αγορές η Ελλάδα βάσει των μερισμάτων

Η ελληνική αγορά παραμένει κεντρικό κομμάτι της μερισματικής στρατηγικής της WOOD για το 2026, όχι επειδή προσφέρει τις υψηλότερες ονομαστικές αποδόσεις της EMEA, αλλά επειδή συνδυάζει 1) αυξημένη προβλεψιμότητα στα αποτελέσματα, 2) υγιείς ισολογισμούς, 3) ιδιωτικοοικονομική πειθαρχία στα επιχειρηματικά μοντέλα και 4) διαχρονική συνέπεια στις διανομές.

Οι μετοχές των Aegean Airlines, ΟΤΕ και Τράπεζας Κύπρου προβάλλουν ως οι τρεις πιο καθαρές ελληνικές «μετοχές-πυλώνας» για επενδυτές που χτίζουν στρατηγική μερισμάτων εντός EMEA για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή επενδυτικής κανονικότητας και αξιοπιστίας.

Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση των αποδόσεων μετά την άνοδο του 2025, η Ελλάδα παραμένει μέσα στον «στενό πυρήνα» των πιο ελκυστικών περιφερειακών ιστοριών για μερισματική στρατηγική -όχι λόγω υπερβολικά υψηλών αποδόσεων αλλά λόγω ποιότητας κερδών, προβλεψιμότητας και αξιοπιστίας διανομών.

Η αγορά της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης παραμένει παγκόσμια πρωταθλήτρια στις αποδόσεις μερισμάτων για το 2026, παρά το εντυπωσιακό rerating του 2025, που οδήγησε σε σημαντική συμπίεση των yields. Σύμφωνα με τη WOOD, οι δείκτες EMEA εξακολουθούν να προσφέρουν υπεραπόδοση έναντι των ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών, με το forward αποδοτικό μέρισμα να διαμορφώνεται στο 5,8% για το 2026 και στο 6% για το 2027, τη στιγμή που ο MSCI EM κινείται στο 2,9% και ο MSCI World στο 2,6%.

Στο επίκεντρο οι μετοχές των Aegean, OTE και Τράπεζας Κύπρου

Η WOOD εντοπίζει ότι για το 2026, οι τρεις πιο σταθερές και αξιόπιστες επιλογές της ελληνικής αγοράς, top picks για τη Wood σε Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, είναι οι:

• Aegean Airlines: Σταθερή μερισματική απόδοση σε ώριμο κύκλο

Η Aegean εμφανίζεται στη λίστα με τις πιο αξιόπιστες μετοχές για μερισματική στρατηγική, με τη WOOD να τη χαρακτηρίζει μέρος των «σταθερών μερισματικών ιστοριών» της περιοχής. Το report υπογραμμίζει τη διατηρήσιμη κερδοφορία, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και τη μερισματική πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί χωρίς πίεση από τον ισολογισμό. Ο οίκος δίνει σύσταση «Buy», με τιμή-στόχο στα 16 ευρώ.

• OTE: Ανάμεσα στις κορυφαίες περιφερειακές επιλογές για dividend quality

Ο OTE συμπεριλαμβάνεται στις ισχυρές ποιοτικές μερισματικές επιλογές για το 2026. Η WOOD τον επισημαίνει λόγω σταθερής κερδοφορίας, διαχρονικής πειθαρχίας στη διανομή και χαμηλότερης κυκλικότητας σε σχέση με άλλους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους της EMEA. Η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών τον διατηρεί σταθερά στον πυρήνα των στρατηγικών με επίκεντρο το μέρισμα. Ο οίκος δίνει σύσταση «αγοράς», με τιμή-στόχο στα 20,3 ευρώ.

• Τράπεζα Κύπρου: Από τις πιο «αμυντικές» τράπεζες της EMEA

Η Τράπεζα Κύπρου περιλαμβάνεται στις προτάσεις της WOOD ως μία από τις τράπεζες με ισχυρή παραγωγή κεφαλαίων, υγιή ποιότητα χαρτοφυλακίου και δυνατότητα για αξιόλογες διανομές. Το report τη συγκαταλέγει στις “reliable dividend payers” της περιοχής, εντάσσοντάς την στις case-by-case επιλογές, όπου η αξιοπιστία των μελλοντικών μερισμάτων εκτιμάται υψηλά. Ο οίκος δίνει σύσταση «buy», με στόχο τα 9,34 ευρώ.

Στο επίκεντρο και τα διυλιστήρια

Ο οίκος διατηρεί θετική στάση και για τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, συγκαταλέγοντάς τα στη λίστα με τα dividend top picks στην Ελλάδα.

• HELLENiQ Energy: Με σύσταση «ουδέτερη» και τιμή-στόχο τα 8,8 ευρώ, ο όμιλος παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία με υψηλή αποδοτικότητα. Η μερισματική του απόδοση υπολογίζεται κοντά στο 9% για το 2025, πριν υποχωρήσει ελαφρώς την επόμενη διετία. Η σταθερή επίδοση στα διυλιστήρια, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και η συνετή πολιτική κατανομής κεφαλαίου ενισχύουν τη βιωσιμότητα του μερίσματος, το οποίο παραμένει από τα υψηλότερα στην ελληνική μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

• Μotor Oil Hellas: Με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 31,5 ευρώ, η Motor Oil προσεγγίζεται ως μια διαφοροποιημένη και άκρως ρευστή εταιρεία διύλισης, η οποία προσφέρει μερισματική απόδοση γύρω στο 5%. Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και οι σταθερές ταμειακές ροές, σε συνδυασμό με το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο έργων ενεργειακής μετάβασης, στηρίζουν τη συνέχιση των διανομών. Πρόκειται για μια εταιρεία με σταθερό και αξιόπιστο επενδυτικό προφίλ στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο.

Παρότι οι συνολικές μερισματικές αποδόσεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν μειωθεί λόγω της πολύ ισχυρής ανόδου των μετοχών το 2025, η WOOD επισημαίνει ότι το rerating δεν αλλάζει τη θεμελιώδη ελκυστικότητα των αγορών της CE/SEE και ειδικά της Ελλάδας.

Το βασικό μήνυμα προς τους επενδυτές είναι ότι το 2026 δεν θα είναι «αγώνας κυνηγιού του υψηλότερου yield», αλλά στρατηγική επιλογής μετοχών με σταθερότητα, διαχρονική μερισματική συνέπεια και προβλεψιμότητα κερδών.