Τιτάν: Διπλή ψήφος εμπιστοσύνης στη μετοχή από Kepler και Wood

Η μετοχή της Τιτάν συνεχίζει να τραβάει βλέμματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δύο κορυφαίοι ξένοι οίκοι, η Kepler Cheuvreux και η Wood, επανέρχονται σχεδόν ταυτόχρονα με νέες ανοδικές εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο όμιλος μπαίνει σε μια από τις πιο φιλόδοξες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του.

Η Kepler δίνει πλέον τιμή-στόχο 56 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «αγορά» και χαρακτηρίζοντας το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2029 ως «σημείο καμπής» για την εταιρεία. Το σύνολο των επενδύσεων που ξεδιπλώνει η Τιτάν για την επόμενη πενταετία, συνολικού ύψους 3-4 δισ. ευρώ, δημιουργεί ένα δυναμικό αφήγημα, με ξεκάθαρη στόχευση την οργανική ανάπτυξη, τις εξαγορές και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η Kepler υπογραμμίζει ότι ο όμιλος στοχεύει σε αύξηση πωλήσεων 6-8% και EBITDA 11-13% ανά έτος, με άνοδο περιθωρίου προς το 26% και παράλληλη διατήρηση της μόχλευσης σε υγιή επίπεδα.

Από την πλευρά της, η Wood τοποθετείται ακόμη πιο επιθετικά, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 57,3 ευρώ και τονίζοντας ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα «μεταμορφώνει» τον όμιλο.

Ο οίκος εστιάζει ιδιαίτερα στην επέκταση στις ΗΠΑ -από νέες δυναμικότητες τσιμέντου έως την ενίσχυση των aggregates και του έτοιμου σκυροδέματος- που αποτελούν και την πιο προσοδοφόρα γεωγραφική αγορά για την Τιτάν. Ταυτόχρονα, τα μεγάλα έργα πράσινης μετάβασης, όπως το project IFESTOS στο Καμάρι, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του ομίλου ενόψει της νέας εποχής χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Κατά τη Wood, το επενδυτικό πακέτο των 2 δισ. ευρώ σε capex έως το 2029, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον 1-1,5 δισ. ευρώ για εξαγορές, μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία σε 4 δισ. ευρώ έσοδα και 1 δισ. EBITDA στο τέλος του πλάνου, επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τις σημερινές προβλέψεις της αγοράς. Αυτό, για τον οίκο, είναι «το μεγάλο ανοδικό στοιχείο» που ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στην αποτίμηση.

Παρά τη θεαματική ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος, η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις στις 6,3 φορές EV/EBITDA 2026, επίπεδο που θεωρείται ελκυστικό για εταιρεία με τόσο δυνατή ορατότητα ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα; Οι δύο οίκοι βλέπουν σημαντικό περιθώριο ανόδου, με το story της Τιτάν να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ελκυστικά growth cases του ΧΑ.