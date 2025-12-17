Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά στην έκδοση ομολόγου €45 εκατ.

Στην έκδοση κοινού, ανεξασφάλιστου ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. ευρώ προχωρά η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», στο πλαίσιο χρηματοδότησης των λειτουργικών και επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια 5 ετών και ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,04%, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών, βάσει ειδικής άδειας που χορήγησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το σύνολο του δανείου θα καλυφθεί από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Ahold Delhaize. Ειδικότερα, η μητρική Delhaize The Lion Nederland B.V. θα καλύψει ομολογίες ύψους έως 11,25 εκατ. ευρώ, ενώ η Ahold Delhaize Finance Company N.V., Curaçao, μέσω του υποκαταστήματός της στη Γενεύη, θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό των 33,75 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή κρίθηκε από τη διοίκηση δίκαιη και προς το συμφέρον της εταιρείας, ενώ δεν απαιτήθηκε σύγκληση γενικής συνέλευσης, καθώς ο μοναδικός μέτοχος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική εσωτερικής χρηματοδότησης του ομίλου και έντονου ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο τροφίμων.