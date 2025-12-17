#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά στην έκδοση ομολόγου €45 εκατ.

Πενταετής η διάρκειά του και σταθερό το επιτόκιο στο 4,04%. Από ποιους θα καλυφθεί η έκδοση. Πώς έχει σκοπό να διαθέσει η διοίκηση τα κεφάλαια που θα αντλήσει.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά στην έκδοση ομολόγου €45 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 10:50

Στην έκδοση κοινού, ανεξασφάλιστου ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. ευρώ προχωρά η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», στο πλαίσιο χρηματοδότησης των λειτουργικών και επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια 5 ετών και ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,04%, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών, βάσει ειδικής άδειας που χορήγησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το σύνολο του δανείου θα καλυφθεί από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Ahold Delhaize. Ειδικότερα, η μητρική Delhaize The Lion Nederland B.V. θα καλύψει ομολογίες ύψους έως 11,25 εκατ. ευρώ, ενώ η Ahold Delhaize Finance Company N.V., Curaçao, μέσω του υποκαταστήματός της στη Γενεύη, θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό των 33,75 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή κρίθηκε από τη διοίκηση δίκαιη και προς το συμφέρον της εταιρείας, ενώ δεν απαιτήθηκε σύγκληση γενικής συνέλευσης, καθώς ο μοναδικός μέτοχος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική εσωτερικής χρηματοδότησης του ομίλου και έντονου ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο τροφίμων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος

Prodea: Στις 17 Δεκεμβρίου η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων

Πώς οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ έφτασαν τα 14,56 δισ.

Aktor: Από 16 Δεκεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες στο ΧΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο