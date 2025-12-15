Jumbo: Έναρξη διαδικασιών απορρόφησης της θυγατρικής «HERALD GREECE 2»

Η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 12.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και της από 12.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), αποφάσισαν την εκκίνηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Εταιρεία (εφεξής η «Συγχώνευση»).

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για την Απορροφώμενη ορίσθηκε η 31η.12.2025.

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19), των άρθρων 30-35 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης.