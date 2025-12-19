Εισηγμένες: Κρι Κρι και Ideal Holdings στις υποψήφιες για... υπεραπόδοση

Τα ισχυρά κέρδη από την αρχή της χρονιάς για τη γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι και οι νέες προσδοκίες για τον όμιλο Ideal Holdings επαναφέρουν στο προσκήνιο δύο μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Πού τοποθετούν οι αναλυτές τον πήχη για τις τιμές-στόχους, ποιες είναι οι βασικές στηρίξεις και αντιστάσεις.

Δύο από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ο όμιλος Ideal Holdings και η Κρι Kρι. Με κεφαλαιοποίηση στα πέριξ των 350 εκατ. ευρώ και των 650 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, οι επιδόσεις των μετοχών τους για τη φετινή χρονιά διαμορφώνονται περίπου στο +4% για την Ideal και άνω του +32% για την Κρι Kρι.

Αυτή η εντελώς διαφορετική αφετηρία στις αποδόσεις των δύο τίτλων είναι πιθανό να αποτελέσει και το κυρίαρχο στοιχείο για το 2026.

Από τη μία πλευρά, το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου Ideal Holdings προβλέπει ισχυρή άνοδο των οικονομικών επιδόσεων των θυγατρικών του. Παράλληλα, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου έχει αναφερθεί σε «δύναμη πυρός» της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, η οποία θα μπορούσε να διατεθεί τόσο για εξαγορές άλλων επιχειρήσεων όσο και για πολιτική χρηματικών διανομών, που θα αντιστοιχεί περίπου στο 40%-50% των ετήσιων κερδών, συν ενδεχομένως ένα επιπλέον ποσό σε περίπτωση πώλησης κάποιας θυγατρικής.

Η Eurobank Equities χαρακτήρισε ως «καύσιμο» για τον επόμενο γύρο την αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 48 εκατ. ευρώ της Ideal. Στο sponsored report της για τη μετοχή, η χρηματιστηριακή τοποθετεί το εύρος της δίκαιης τιμής μεταξύ 7,1 και 9,1 ευρώ, έναντι επιπέδων περίπου 6,1 ευρώ στο ταμπλό. Παράλληλα, εκτιμά ότι μετά και την πρόσφατη εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, η εισηγμένη οδεύει προς μέση ετήσια αύξηση των EBITDA κατά 10% την επόμενη τετραετία.

Για την Κρι Kρι, ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο διαμορφώθηκε σε 259,69 εκατ. ευρώ, έναντι 207,48 εκατ. ευρώ το 2024 (αύξηση 25,2%). Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 42,94 εκατ. ευρώ, έναντι 43,72 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 31,14 εκατ. ευρώ, έναντι 36,36 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024.

Η Eurobank Equities, επίσης, προχώρησε σε νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Κρι Kρι, στα 22,4 ευρώ από 18,1 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «buy». Το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται στο 12%, το οποίο, σε συνδυασμό με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,9%, οδηγεί σε συνολική εκτιμώμενη απόδοση 15%. Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η βελτιωμένη ορατότητα για τη ζήτηση και την τιμολόγηση το 2026 ενισχύουν την πεποίθηση για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της Κρι Kρι.

Τι δείχνουν τα διαγράμματα των δύο μετοχών

Από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025, οι μέτοχοι της Κρι Kρι στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν καταγράψει σημαντικές υπεραξίες, με τη μετοχή να έχει «μπει σε ράγες» για τιμές άνω των 20 ευρώ. Σε όλο το ανοδικό κύμα, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών έχει λειτουργήσει ως «ασφάλεια» στα πτωτικά σκέλη και ως αγοραστικό σήμα.

Στις τρέχουσες συνθήκες, εκεί τοποθετείται και το στοπ στο ημερήσιο διάγραμμα, στα 17,80 ευρώ με φίλτρο τριών ημερών. Στο ανοδικό σκέλος, ο βασικός στόχος εντοπίζεται στα 22,50-23 ευρώ ανά μετοχή.

Το διάγραμμα της ΚΡΙ ΚΡΙ

Σε διαφορετικό σημείο βρίσκεται η τεχνική εικόνα της Ideal, η οποία από τις αρχές του έτους έχει κινηθεί κυρίως πλάγια, παρότι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει το θετικό momentum και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει η αγορά. Από το 2024, η μετοχή έχει προσφέρει τρία ιδιαίτερα ελκυστικά σημεία εισόδου στα 5,3 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που πλέον λειτουργεί ως ισχυρή στήριξη.

Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τα 6 ευρώ. Στο άνω εύρος, ο πρώτος στόχος τιμής τοποθετείται στα 6,5 ευρώ και στη συνέχεια στα 7,1 ευρώ.

Το διάγραμμα της Ideal

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται παρέχονται αποκλειστικά για ενημέρωση του αναγνώστη.