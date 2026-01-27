Χρηματιστήριο: Ολα τα top picks από τους Ελληνες αναλυτές

Παρά το εντυπωσιακό ράλι του 2025, που έφερε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες επιδόσεις διεθνώς, το 2026 δεν αντιμετωπίζεται από τους Έλληνες αναλυτές (Eurobank Equities, Euroxx Securities, Pantelakis Securities, Optima Bank, Beta Securities και Χρυσοχοΐδης ) ως χρονιά «λήξης» του story, αλλά ως φάση μετάβασης.

Το κοινό νήμα που διατρέχει τις ετήσιες στρατηγικές των εγχώριων χρηματιστηριακών είναι σαφές: η αγορά περνά από το εύκολο beta και το γενικευμένο re-rating σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιλεκτικότητας, όπου μετράει η ποιότητα κερδών, η ορατότητα ταμειακών ροών και οι συγκεκριμένοι καταλύτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες μετοχές ξεχωρίζουν σταθερά, συγκεντρώνοντας τις υψηλότερες συστάσεις και επανεμφανιζόμενες στις λίστες των top picks πολλών οίκων.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται ξεκάθαρα η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αναδεικνύεται ως η πιο «consensus» επιλογή για το 2026. Optima Bank, Pantelakis, Eurobank Equities, Beta Securities και Euroxx την τοποθετούν στον πυρήνα των χαρτοφυλακίων τους, επικαλούμενες τον συνδυασμό ισχυρής κερδοφορίας, βελτιωμένης ποιότητας ενεργητικού, αυξανόμενων προμηθειών και ελκυστικής αποτίμησης σε σχέση με τις εγχώριες και περιφερειακές τράπεζες. Η Πειραιώς αντιμετωπίζεται πλέον όχι ως turnaround story, αλλά ως ώριμη τράπεζα με κανονικοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και αυξανόμενη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους.

Δίπλα της, η Eurobank αποτελεί τη δεύτερη πιο σταθερή τραπεζική επιλογή, καθώς εμφανίζεται στα top picks των Optima Bank, Beta Securities και Euroxx. Αν και το 2025 υποαπέδωσε χρηματιστηριακά σε σχέση με τον κλάδο, οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό δεν αντανακλά τα θεμελιώδη μεγέθη, με τη γεωγραφική διαφοροποίηση, την υψηλή κερδοφορία και τη σταθερή παραγωγή κεφαλαίου να στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα.

Σε πιο επιλεκτική βάση, η Alpha Bank προβάλλεται από Pantelakis και Beta ως τίτλος με μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, καθώς η βελτίωση του προφίλ κερδοφορίας δεν έχει πλήρως ενσωματωθεί στην αποτίμηση.

Εκτός τραπεζών, η πιο καθολική επιλογή των αναλυτών είναι η Metlen Energy & Metals. Η μετοχή περιλαμβάνεται στα top picks των Optima Bank, Eurobank Equities, Euroxx και Χρυσοχοΐδη, με το επενδυτικό αφήγημα να εστιάζει στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, τη δυναμική των ταμειακών ροών και τους συγκεκριμένους καταλύτες στους τομείς της ενέργειας, των μετάλλων και της άμυνας.

Ισχυρή παρουσία στις λίστες των κορυφαίων επιλογών έχει και η ΔΕΗ, την οποία επιλέγουν οι Optima Bank, Pantelakis και Beta Securities, καθώς η σταδιακή μετατροπή της σε πιο προβλέψιμο utility με αυξανόμενο βάρος σε δίκτυα και ΑΠΕ ενισχύει την ορατότητα κερδών και τη σταθερότητα των ταμειακών ροών.

Στον ενεργειακό και βιομηχανικό χώρο, η Motor Oil εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα στα top picks των Optima Bank, Pantelakis και Eurobank Equities, με τους αναλυτές να εστιάζουν στη μερισματική δυναμική και στη στρατηγική διαφοροποίηση του ομίλου. Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει αποκλειστικά στις λίστες των Eurobank Equities και Beta Securities, ως καθαρό play υποδομών και παραχωρήσεων με αυξανόμενη ορατότητα ταμειακών ροών.

Σε πιο επιλεκτικό επίπεδο, η Jumbo περιλαμβάνεται στα top picks των Pantelakis και Beta, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα υποτιμημένης ποιότητας με ισχυρά περιθώρια και σταθερές επιστροφές κεφαλαίου.

Η Titan Cement προβάλλεται από τη Euroxx και τη Χρυσοχοΐδη, χάρη στον συνδυασμό ανάπτυξης, αποδοτικότητας και ελκυστικής αποτίμησης, ενώ από τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση ο Παπουτσάνης ξεχωρίζει στις λίστες των Beta Securities και Χρυσοχοΐδη. Τέλος, η λίστα της Χρυσοχοΐδη διαφοροποιείται από τις τραπεζοκεντρικές προσεγγίσεις, καθώς περιλαμβάνει Coca-Cola HBC και ΟΤΕ, δίνοντας έμφαση σε εταιρείες με υψηλή ποιότητα κερδών, ορατότητα και αμυντικά χαρακτηριστικά.

To μήνυμα των Ελλήνων αναλυτών είναι ότι μπορεί η φετινή χρονιά να μην χαρακτηριστεί από γενικευμένες υψηλές επιδόσεις στο ταμπλό του ΧΑ, αλλά περισσότερο από επιλεκτικές τοποθετήσεις. Οι μετοχές που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες συστάσεις είναι εκείνες που συνδυάζουν διατηρήσιμη κερδοφορία, ισχυρούς ισολογισμούς και αποτιμήσεις που δεν έχουν πλήρως ενσωματώσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες, με αιχμή την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, και λίγες προσεκτικά επιλεγμένες ενεργειακές, βιομηχανικές και υποδομών συνθέτουν τον πυρήνα των top picks για τη φετινή χρονιά.

