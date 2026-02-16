Citi: Τα σενάρια bull και bear για τις ελληνικές τράπεζες

Η Citi επικαιροποιεί τα μοντέλα αποτίμησης για τις ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους για Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς. Ο οίκος προσώρας δεν έχει ανανεώσει τις εκτιμήσεις για την Εθνική. Στην τελευταία έκθεση έδινε σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο 13,85 ευρώ.

Η αλλαγή δεν συνδέεται κυρίως με υψηλότερα κέρδη αλλά με χαμηλότερο απαιτούμενο κόστος κεφαλαίου, καθώς η πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενίσχυση των κεφαλαίων και η σταθεροποίηση της κερδοφορίας οδηγούν σε πτώση του risk premium. Το αποτέλεσμα είναι μετατόπιση της επενδυτικής περίπτωσης από cyclical earnings story σε structural rerating story.

Η Citi μεταφέρει το βασικό επενδυτικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών από την πορεία επιτοκίων στη μείωση του κινδύνου. Το rerating προκύπτει από τη συμπίεση του κόστους κεφαλαίου και όχι από επιτάχυνση της κερδοφορίας.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η περαιτέρω πτώση του risk premium οδηγεί σε σύγκλιση αποτιμήσεων με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Στο απαισιόδοξο, πιέσεις στα έσοδα ή στο μακροοικονομικό περιβάλλον καθυστερούν την επανατιμολόγηση, περιορίζοντας την άνοδο των μετοχών.

Eurobank, Τιμή-στόχος €4,70

Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €4,70 από €3,80, με το cost of equity να μειώνεται στο 10,3%. Οι εκτιμήσεις ενσωματώνουν τη συνεισφορά της Eurolife και υψηλότερες διανομές κεφαλαίου, με το payout να φτάνει σταδιακά περίπου 70% έως το 2028.

Bull case

Ταχύτερη αύξηση διανομών και ισχυρότερη κερδοφορία από ασφαλιστικές και προμήθειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω σύγκλιση των πολλαπλασιαστών με ευρωπαϊκές τράπεζες. Τιμή-στόχος €5,80.

Bear case

Χαμηλότερα έσοδα από επιτόκια ή πίεση στα περιθώρια θα περιόριζαν τη δυναμική κερδών και την ικανότητα διανομών, περιορίζοντας το re-rating. Τιμή-στόχος €3,20.

Τράπεζα Πειραιώς, Τιμή-στόχος €10,20

Η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο στα €10,20 από €7,85, κυρίως λόγω πτώσης του cost of equity στο 10,6%. Οι προβλέψεις δείχνουν ROTE περίπου 15% και EPS γύρω στο €1,2 έως το 2028, με μικρή ανοδική αναθεώρηση των κερδών λόγω ισχυρότερων προμηθειών.

Bull case

Σύγκλιση αποτίμησης με τον κλάδο μέσω υψηλής κερδοφορίας και επιτυχούς αξιοποίησης ασφαλιστικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων. Τιμή-στόχος €12,70.

Bear case

Ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα ή υψηλότερες προβλέψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση κεφαλαίων και να διατηρήσουν το discount έναντι των ανταγωνιστών. Τιμή-στόχος €6,70.

Αlpha Bank, Τιμή-στόχος €4,90

Η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο στα €4,90 από €4,20 για την Alpha Βank, παρά τη μικρή μείωση των εκτιμήσεων EPS. Το cost of equity υποχωρεί στο 10,5% από 11,5%, αντανακλώντας χαμηλότερο ρίσκο ισολογισμού. Στο μοντέλο ενσωματώνονται οι εξαγορές Astrobank και Axia Ventures και η δραστηριότητα επαναγοράς μετοχών, με προβλεπόμενα καθαρά κέρδη €913,5 εκατ. το 2026 και €984,9 εκατ. το 2027.

Bull case

Η μετοχή μπορεί να κινηθεί υψηλότερα, εφόσον η τράπεζα επιτύχει υψηλότερο βιώσιμο ROTE και χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου από το βασικό σενάριο, με την πλήρη ενσωμάτωση των εξαγορών να ενισχύει την κερδοφορία και τις προμήθειες. Τιμή-στόχος €6,20.

Bear case

Κίνδυνοι αποτελούν ασθενέστερη ανάπτυξη εσόδων λόγω επιτοκίων ή ανταγωνισμού, καθυστερήσεις στις συνέργειες κόστους, υψηλότερες προβλέψεις ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κερδοφορία. Τιμή-στόχος €2,80.