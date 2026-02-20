#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Στον FTSE Large Cap οι CrediaBank και Viohalco

Με «ελληνικό» άρωμα η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του οίκου FTSE Russell. Ποιες εισέρχονται για πρώτη φορά στους δείκτες, ποιες «αναβαθμίζονται». Στις 20 Μαρτίου το rebalancing.

Δημοσιεύθηκε: 20 Φεβρουαρίου 2026 - 19:58

Ανακατατάξεις για τις ελληνικές μετοχές περιλάμβανε η εξαμηνιαία αναθεώρηση του οίκου FTSE Russell

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο οίκος, οι μετοχές των Crediabank και Viohalco εισέρχονται στον δείκτη Emerging Europe Large Cap, με τη δεύτερη να «αναβαθμίζεται» από τον δείκτη Mid Cap. 

O τίτλος της Crediabank εισέρχεται επίσης στους δείκτες FTSE All-World και FTSE All -Cap.

Στον FTSE All-Cap εισέρχονται επίσης οι μετοχές των Avax και Qualco. 

Στον δείκτη Emerging Europe Small Cap εισέρχονται οι μετοχές των Αvax και Qualco.

Στον δείκτη Emerging Europe Micro Cap εισέρχονται οι μετοχές των Ιλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης και Real Consulting ενώ αφαιρείται ο τίτλος της ΕΥΑΘ.  

Στον δείκτη FTSE Total-Cap εισέρχονται οι μετοχές των Αvax, Crediabank, Ιλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης, Qualco και Real Consulting ενώ αφαιρείται η μετοχή της ΕΥΑΘ.    

Το rebalancing έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Μαρτίου. 

