Jumbo: Κόβει την τιμή-στόχο η HSBC, διατηρεί «buy»

Σύσταση «αγορά» για τη Jumbo διατηρεί η HSBC, προχωρώντας ωστόσο σε μείωση της τιμής-στόχου στα 32,50 ευρώ από 37,50 ευρώ προηγουμένως, μετά από αναθεώρηση εκτιμήσεων και αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Με τη μετοχή στα 25,80 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται κοντά στο 26%.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10,1 φορές για το 2026 και EV/EBITDA 6,1 φορές, ενώ η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών παραμένει ισχυρή. Η HSBC εκτιμά ότι η Jumbο εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικό προφίλ απόδοσης κινδύνου, παρά τις βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές προκλήσεις.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η επιβράδυνση στη Ρουμανία συνιστά βραχυπρόθεσμη πρόκληση. Οι πωλήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά περίπου 4% το 2025, έναντι 9% το 2024, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε πτώση 4% σε ετήσια βάση. Η πίεση αποδίδεται σε δημοσιονομικά μέτρα, αύξηση ΦΠΑ και ασθενέστερη αγοραστική δύναμη. Παρ’ όλα αυτά, η Ρουμανία παραμένει στρατηγική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 21% των πωλήσεων το 2025, με την HSBC να αναμένει σταθεροποίηση το 2026 και επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης από το 2027.

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτελεί η ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου franchise. Το μερίδιό του στις πωλήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 10% έως το 2027, στηρίζοντας τη μεσοπρόθεσμη αύξηση εσόδων. Αν και οι πωλήσεις franchise έχουν χαμηλότερο μικτό περιθώριο, δεν επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα, περιορίζοντας την επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία.

Για το 2026, η HSBC προβλέπει αύξηση εσόδων 5,5%, EBITDA 437 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 333 εκατ. ευρώ, με οριακή άνοδο 3% σε ετήσια βάση. Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται στο 33,6%, αντανακλώντας σταδιακή ομαλοποίηση από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.