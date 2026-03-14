Χρηματιστήριο: Οι 11αδες με χαμένους και κερδισμένους της κρίσης

Ισχυρή ανακατανομή αποδόσεων καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου – 13 Μαρτίου 2026, περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές και σημαντικές διακυμάνσεις στις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών.

Η γεωπολιτική ένταση, σε συνδυασμό με τις μεγάλες κινήσεις στις τιμές της ενέργειας και τις αυξομειώσεις του επενδυτικού ρίσκου, δημιούργησαν μια εικόνα έντονης διαφοροποίησης στο ταμπλό, με ορισμένες εταιρείες να καταγράφουν αξιοσημείωτα κέρδη και άλλες να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Μεταξύ των εταιρειών που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες ανόδους στο διάστημα της σύγκρουσης ξεχωρίζει η ΕΥΔΑΠ, η οποία κατέγραψε άνοδο 10,8%, διατηρώντας παράλληλα θετική απόδοση 10,56% από την αρχή του 2026. Στη μετοχή απέκτησε συμμετοχή η ΓΕΚ Τέρνα.

Ακολουθεί η Hellenic Energy με κέρδη 7,8% στο ίδιο διάστημα και συνολική άνοδο 13,64% από την αρχή του έτους, επωφελούμενη ως διυλιστήριο από την πορεία της τιμής του πετρελαίου. Θετικό πρόσημο άλλωστε έχει και η Motor Oil (+2,5%), η οποία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους κερδισμένους της χρονιάς με άνοδο 19,75% από την αρχή του 2026.

Στην εντεκάδα περιλαμβάνεται η Dimand η οποία ενισχύθηκε κατά 6,7%, διατηρώντας επίσης ισχυρή ετήσια επίδοση 14,29%. Στους τίτλους που κινήθηκαν ανοδικά κατά την περίοδο της σύγκρουσης περιλαμβάνεται η Metlen με άνοδο 5,3%, καθώς επωφελείται από την αύξηση της τιμής του αλουμινίου.

Την ομάδα συμπληρώνουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, τα οποία σημείωσαν άνοδο 4,8% και παραμένουν με κέρδη 13,61% στο σύνολο του 2026 αλλά και η Qualco Group (+3,8%). Απαντάται επίσης η Profile (+3,2%), που ανήκει σε αμυντικό κλάδο αλλά και οι Unibios (+2,3%), ΕΥΑΘ (+1,0%) και Interlife (+0,7%), αν και αρκετές από αυτές εξακολουθούν να εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις σε επίπεδο έτους.

Πέραν αυτών των 11 οριακά κέρδη από το κλείσιμο στις 27 Φεβρουαρίου έχουν οι Ιλυδα, Fais Συμμετοχών και ΟΛΠ. Το ίδιο ισχύει για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τον όμιλο Aktor (που ανακοίνωσε σύμπραξη με την ΟΝΕΧ για το λιμάνι Ελευσίνας καθώς και ο ΟΤΕ, μια κατ’ εξοχήν αμυντική μετοχή.

Οι 11αδα με τις απώλειες

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν κυρίως σε τίτλους που είχαν προηγουμένως κινηθεί έντονα ανοδικά όπως για παράδειγμα οι τράπεζες ή που επηρεάζονται περισσότερο από τις εξελίξεις είτε ως ενεργοβόρες βιομηχανίες, είτε ως δραστηριοποιούμενες σε κλάδους που πλήττονται (π.χ. τουρισμός).

Τη μεγαλύτερη πτώση στο διάστημα της σύγκρουσης εμφάνισε η Titan, με απώλειες 15,2% που πρακτικά μηδένισαν τα κέρδη της χρονιάς. Σημαντικές απώλειες εμφάνισε επίσης η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία υποχώρησε κατά 13,6%, αλλά παραμένει σε θετικό έδαφος με άνοδο 4,12% στη μέτρηση έτους.

Αντίστοιχα, η επίσης θυγατρική της Viohalco, Cenergy Holdings σημείωσε πτώση 13,3% στο διάστημα της σύγκρουσης, διατηρώντας ωστόσο ισχυρά κέρδη 27,20% από την αρχή της χρονιάς, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγάλους κερδισμένους του 2026 παρά τη διόρθωση των τελευταίων εβδομάδων.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης η αεροπορική Aegean Airlines με πτώση 11,2%, η Eurobank με απώλειες 10,7%, καθώς και οι Βιοχάλκο και Optima Bank, οι οποίες υποχώρησαν κατά 10,6% και 10,4% αντίστοιχα. Πτώση άνω του 10% κατέγραψαν επίσης η Autohellas, η Lamda Development, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank.