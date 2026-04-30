Σαράντης: Στις 8 Μαΐου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,375/μετοχή

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τη συνεδρίασή της στις 20.04.2026, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,3924646782 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 435.787 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,3951681182 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,3754097123 ευρώ ανά μετοχή. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.».