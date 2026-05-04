JP Morgan: Ελκυστική η ΔΕΗ, τα κρίσιμα στοιχεία της ΑΜΚ των €4 δισ.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου των €4 δισ. της ΔΕΗ έχει μετατραπεί σε βασικό θέμα συζήτησης για τους διεθνείς επενδυτές, καθώς συνδέεται άμεσα με το νέο, πολύ πιο φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου για την περίοδο 2026 έως 2030. Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση overweight για τη μετοχή και τιμή-στόχο €21 για τον Δεκέμβριο του 2027, επισημαίνοντας ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 30 συζητήσεις με διεθνείς επενδυτές μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής.

Παρά τους κινδύνους, η JP Morgan θεωρεί ότι η μετοχή παραμένει ελκυστική. Η ΔΕH διαπραγματεύεται με δείκτη κερδών 11 φορές για το 2026, 9,5 φορές για το 2027 και 7,8 φορές για το 2028, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των συγκρίσιμων ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας. Για την αγορά, το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν η ΔΕH έχει φιλόδοξο σχέδιο, αλλά αν μπορεί να το εκτελέσει με πειθαρχία και χωρίς να χαθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, την απόδοση και τον ισολογισμό.

Τα κρίσιμα σημεία της αύξησης των 4 δισ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίζεται στο μέγεθος της αύξησης, αλλά κυρίως στο ερώτημα αν η ΔΕH μπορεί να υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα που αλλάζει την κλίμακα του ομίλου. Σε σχέση με την παρουσίαση του Νοεμβρίου 2025, οι νέοι στόχοι είναι σημαντικά αναβαθμισμένοι. Η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, ενώ η ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 18,8 GW.

Η μεταβολή είναι εξίσου έντονη και στα οικονομικά μεγέθη. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προβλέπονται στα €4,6 δισ. το 2030, από €2 δισ. το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους τοποθετούνται στα €1,5 δισ. το 2030, από €450 εκατ. το 2025. Για το 2028, ο νέος στόχος των λειτουργικών κερδών ανεβαίνει στα €3,3 δισ., από €2,9 δισ. στο προηγούμενο πλάνο, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξάνονται σε €1 δισ., από €900 εκατ.

Η αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τη ΔEΗ, καλύπτει το 15% της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος. Το υπόλοιπο αναμένεται να προέλθει κατά 54% από λειτουργικές ταμειακές ροές και κατά 31% από πρόσθετο δανεισμό. Στόχος είναι να διατηρηθεί ισχυρός ισολογισμός, με τον καθαρό δανεισμό προς λειτουργικά κέρδη κάτω από τις 3,5 φορές, και ταυτόχρονα να υπάρχει ευελιξία για νέες ευκαιρίες.

Η JP Morgan επισημαίνει, πάντως, ότι οι συζητήσεις με τους επενδυτές ανέδειξαν τρία βασικά μέτωπα προβληματισμού. Το πρώτο αφορά την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, καθώς μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατευθύνεται σε μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Οι ανησυχίες εστιάζουν στον ανταγωνισμό στις ανανεώσιμες πηγές, στην είσοδο σε νέες αγορές, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, αλλά και στον κίνδυνο καθυστερήσεων ή υπερβάσεων κόστους.

Το δεύτερο μέτωπο αφορά την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι παραδοχές για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο και τα δικαιώματα ρύπων έχουν μεγάλη βαρύτητα. Η έκθεση αναφέρει επίσης πολιτικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Το τρίτο σημείο είναι το κέντρο δεδομένων στην Κοζάνη, ισχύος 300 MW. Η JP Morgan σημειώνει ότι οι επενδυτές εμφανίζονται διχασμένοι. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν ερωτήματα για το αν το έργο ανήκει στον πυρήνα της δραστηριότητας της ΔΕH και για τον κίνδυνο υλοποίησης. Από την άλλη, η στοχευόμενη απόδοση 14%, η στρατηγική συμπληρωματικότητα και η περιορισμένη συνεισφορά του στα λειτουργικά κέρδη του 2030, κάτω από 5%, κάνουν αρκετούς πιο άνετους με το έργο.