Coca Cola: Ευκαιρία στη μετοχή βλέπει η Deutsche Bank, «ουδέτερη» η Citi

Σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 56 ευρώ (48,40 λίρες) διατηρεί η Deutsche Bank για τη μετοχή της Coca-Cola HBC, ενώ η Citi, με αναλυτή τον Simon Hales, παραμένει ουδέτερη με τιμή στόχο τα 52,1 ευρώ (45,00 λίρες), μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που έδειξαν ισχυρή αύξηση όγκων αλλά και υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω της χρηματοδότησης της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa.

Η ανάλυση της Deutsche Bank φέρει την υπογραφή του Mitch Collett και της ομάδας του, με τον οίκο να χαρακτηρίζει την Coca-Cola HBC μία από τις κορυφαίες επιλογές του στον ευρωπαϊκό κλάδο ποτών.

Η εικόνα του πρώτου τριμήνου ήταν γενικά θετική, αν και όχι χωρίς μικρές ενστάσεις. Η οργανική αύξηση των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 11,6%, οριακά χαμηλότερα από το 11,8% που περίμενε η αγορά, ενώ οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 9,6%, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 8,6%. Το αδύναμο σημείο ήταν η συνεισφορά από τιμές και μείγμα προϊόντων, που κινήθηκε στο 1,8%, έναντι εκτίμησης 3,1%. Η Deutsche Bank αποδίδει αυτή την υστέρηση στον αρνητικό γεωγραφικό συνδυασμό και στη χρονική επίδραση του Πάσχα.

Παρά τη μικρή απόκλιση στην οργανική ανάπτυξη, οι δημοσιευμένες πωλήσεις ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 0,4%. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους για το 2026, δηλαδή οργανική αύξηση πωλήσεων 6% με 7% και αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών 7% με 10%. Για τη Deutsche Bank, η επιβεβαίωση των στόχων κρατά ανέπαφη την επενδυτική ιστορία, ακόμη και αν βραχυπρόθεσμα οι υψηλότερες χρηματοοικονομικές δαπάνες μπορεί να ασκήσουν πίεση στις εκτιμήσεις.

Το νέο στοιχείο που μπαίνει στην εξίσωση είναι το κόστος χρηματοδότησης. Η διοίκηση ανέβασε την καθοδήγηση για τις χρηματοοικονομικές δαπάνες του 2026 στα €45 εκατ. με €65 εκατ., από €25 εκατ. με €45 εκατ. προηγουμένως, λόγω της έκδοσης ομολόγων στα τέλη Μαρτίου για τη χρηματοδότηση της Coca-Cola Beverages Africa.

Η Citi υπολογίζει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες στα €50 εκατ. και, για τον λόγο αυτό, μειώνει κατά περίπου 2% την εκτίμηση για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή του 2026. Ωστόσο, η θετική επίδραση από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες περιορίζει την καθαρή μείωση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή σε περίπου 1%.

Η γεωγραφική εικόνα δείχνει ότι η ανάπτυξη παραμένει ευρεία. Στις ανεπτυγμένες αγορές, οι όγκοι αυξήθηκαν 6,7%, με αύξηση σε όλες τις μεγάλες χώρες, ενώ οι οργανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν 7,3%. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι όγκοι αυξήθηκαν 7,4%, με ισχυρή συμβολή από Πολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία, ενώ οι οργανικές πωλήσεις ανέβηκαν 10,3%. Στις αναδυόμενες αγορές, η Coca-Cola HBC κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση, με αύξηση όγκων 11,2% και οργανική αύξηση πωλήσεων 15%, κυρίως λόγω Αιγύπτου, Νιγηρίας, Ρουμανίας και Σερβίας, παρά την πτώση στην Ουκρανία.

Στο μέτωπο της αποτίμησης, η Deutsche Bank θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον, παρά την καλή πορεία της από την αρχή του έτους. Ο οίκος σημειώνει ότι η Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 2026 στις 17,3 φορές, με έκπτωση 6% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου βασικών καταναλωτικών αγαθών. Η έκπτωση αυτή, κατά την Deutsche Bank, αντανακλά κυρίως την έκθεση στη Ρωσία, αλλά δεν αποτυπώνει πλήρως το ιστορικό εκτέλεσης της εταιρείας ούτε τα δομικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσθέσει η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa.

Η Citi είναι πιο συγκρατημένη. Διατηρεί ουδέτερη στάση, με αναμενόμενη απόδοση τιμής μόλις 1,6% και συνολική αναμενόμενη απόδοση 4,6% μαζί με το μέρισμα. Στις προβλέψεις της, οι πωλήσεις αυξάνονται από €11,60 δισ. το 2025 σε €12,27 δισ. το 2026 και €13,01 δισ. το 2027, ενώ τα καθαρά κέρδη ανεβαίνουν από €989,3 εκατ. σε €1,05 δισ. και €1,15 δισ. αντίστοιχα. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα €2,88 το 2026 και €3,17 το 2027, με τον δείκτη P/E να υποχωρεί από 17,8 φορές το 2026 σε 16,2 φορές το 2027.

Η διαφορά των δύο οίκων βρίσκεται κυρίως στο πώς αποτιμούν τη βραχυπρόθεσμη πίεση. Η Citi βλέπει περιορισμένο περιθώριο ανόδου και λαμβάνει υπόψη την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους. Η Deutsche Bank, αντίθετα, θεωρεί ότι οποιαδήποτε αδυναμία στη μετοχή λόγω των πρόσκαιρων πιέσεων μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία τοποθέτησης, καθώς δεν αλλάζει η εικόνα για το 2027 και μετά, όταν θα φανεί πλήρως η συνεισφορά της Coca-Cola Beverages Africa.