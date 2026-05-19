Citi για ΔΕΗ: H αύξηση κεφαλαίου και η νέα εξίσωση για τη μετοχή

Η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους περίπου €4 δισ. μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη Citi να εκτιμά ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι πλέον η κάλυψη της συναλλαγής αλλά η τελική τιμή διάθεσης και η ποιότητα της κατανομής.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή-στόχο τα €22,60, έναντι τιμής €19,75 στις 15 Μαΐου, υπολογίζοντας προσδοκώμενη συνολική απόδοση 18,5%, μαζί με μερισματική απόδοση 4,1%.

Στο σχόλιό της με ημερομηνία 18 Μαΐου, η Citi αναφέρει ότι η ΔEΗ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου, η οποία γίνεται μέσω συνδυασμένης δημόσιας και θεσμικής προσφοράς στην Ελλάδα. Η σχέση ανάμεσα στη δημόσια και τη θεσμική προσφορά διαμορφώνεται περίπου σε 15% και 85%, αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα μικρής αύξησης του μεγέθους της συναλλαγής προς τα €4,2 δισ. με €4,3 δισ., ανάλογα με τη ζήτηση και τις τελικές αποφάσεις για την κατανομή.

Η στήριξη από βασικούς επενδυτές περιορίζει, κατά τη Citi, τον κίνδυνο εκτέλεσης. Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό 33,4%, ενώ η CVC έχει δεσμευθεί για συμμετοχή €1,2 δισ. Παράλληλα, η τράπεζα αναφέρεται και σε πρόσθετο ενδιαφέρον από βασικούς επενδυτές, στοιχείο που ενισχύει την ορατότητα γύρω από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εικόνα της ζήτησης είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Με βάση δημοσιεύματα που επικαλείται η Citi, οι αρχικές εντολές ανέρχονται περίπου σε €10 δισ. από περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές, έναντι βασικού μεγέθους συναλλαγής €4 δισ. Αυτό αντιστοιχεί σε κάλυψη περίπου 2,5 φορές και στηρίζει τις εκτιμήσεις ότι η τελική τιμή διάθεσης μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των €18 με €19 ανά μετοχή.

Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα €19,75 ανά μετοχή. Ωστόσο, η Citi θεωρεί σημαντική την ύπαρξη μικρής έκπτωσης σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα διαπραγμάτευσης και με την ανεπηρέαστη τιμή των €18,63 πριν από την ανακοίνωση.

Η τράπεζα εξηγεί ότι μια τέτοια έκπτωση μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση βαθύτερης ζήτησης, να διευκολύνει τη συμμετοχή ευρύτερης επενδυτικής βάσης και να στηρίξει τη ρευστότητα και την πορεία της μετοχής μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η άλλη πλευρά αυτής της διαδικασίας είναι η πιθανότητα βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας. Η Citi σημειώνει ότι η μετοχή μπορεί να κινηθεί με διακυμάνσεις γύρω από το αναμενόμενο εύρος τιμολόγησης κατά τη διάρκεια του βιβλίου προσφορών, καθώς οι επενδυτές θα επιχειρούν να προεξοφλήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το χρονοδιάγραμμα είναι πυκνό. Το βιβλίο προσφορών πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 20 Μαΐου, η τιμολόγηση αναμένεται στις 21 Μαΐου, ο διακανονισμός στις 25 Μαΐου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 26 Μαΐου.

Στο επίπεδο της αποτίμησης, η Citi χρησιμοποιεί μεθοδολογία άθροισης επιμέρους δραστηριοτήτων, θεωρώντας ότι η ΔEΗ δεν μπορεί να αποτιμηθεί ενιαία, λόγω της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της. Οι ΑΠΕ αποτιμώνται με προεξοφλημένες ταμειακές ροές και κόστος κεφαλαίου περίπου 7%, ενώ για την ανάπτυξη στις ΑΠΕ αποδίδεται αξία €0,3 εκατ. ανά μεγαβάτ για εξασφαλισμένα έργα και €0,1 εκατ. ανά μεγαβάτ για μη εξασφαλισμένα έργα.

Για τα data centers, η Citi υπολογίζει δημιουργία αξίας €0,6 εκατ. ανά μεγαβάτ επενδυτικών δαπανών. Η διανομή αποτιμάται στη ρυθμιζόμενη βάση περιουσιακών στοιχείων, το πιο κερδοφόρο υδροηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο στις 8 φορές τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη του 2027, ενώ οι δραστηριότητες φυσικού αερίου, πετρελαίου και προμήθειας αποτιμώνται με πολλαπλασιαστές 4,5 με 6 φορές.