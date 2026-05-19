Alpha Trust- Ανδρομέδα: Στις 19 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαΐου 2026 - 19:47

Σε συνέχεια της από 30.04.2026 ανακοίνωσης της εταιρείας «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» για τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων, συνολικού ποσού προς διανομή €1.493.665,60 ήτοι €0,40 ανά μετοχή, που εγκρίθηκε με την από 21.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Eπανεπένδυσης Mερίσματος, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 181.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δε δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε €0,4203762055 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, δυνάμει του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τρίτη 26.05.2026 (record date). 

Από την Δευτέρα 25.05.2026 (cut-off date) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η καταβολή θα αρχίσει την Παρασκευή 19.06.2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

