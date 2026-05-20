#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Πρόταση στη ΓΣ για συνολική διανομή μερίσματος 455,18 εκατ. ευρώ

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,216 ευρώ/μετοχή σε συνέχεια της από 10.12.2025 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €400.000.000,00

Prodea: Πρόταση στη ΓΣ για συνολική διανομή μερίσματος 455,18 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαΐου 2026 - 19:07

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το «Δ.Σ.»), στην από 20.05.2026 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 10.06.2026, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό) για τη χρήση 2025.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,216 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 10.12.2025 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €400.000.000,00 (καθαρό).

Το τελικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026, κατ’ άσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 02.04.2026, έως του ποσού των €27.100.000, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος, έως 50.000 ομολογιών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει απευθύνει στους κατόχους των ομολογιών του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Prodea: Το χρονοδιάγραμμα της ΔΠ για μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Prodea: Διάθεση 28.272 μετοχών από την Invel Real Estate

Real Consulting: Στις 17 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο πληροφοριακό δελτίο της Prodea

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο