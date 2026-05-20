Prodea: Πρόταση στη ΓΣ για συνολική διανομή μερίσματος 455,18 εκατ. ευρώ

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το «Δ.Σ.»), στην από 20.05.2026 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 10.06.2026, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό) για τη χρήση 2025.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,216 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 10.12.2025 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €400.000.000,00 (καθαρό).

Το τελικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026, κατ’ άσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 02.04.2026, έως του ποσού των €27.100.000, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος, έως 50.000 ομολογιών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει απευθύνει στους κατόχους των ομολογιών του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.