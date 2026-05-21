Autonomous: Τι είπαν τραπεζίτες και κυβέρνηση στις συναντήσεις στην Αθήνα

Θετική εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και συνολικά για την ελληνική οικονομία μεταφέρει η Autonomous Research, μετά τις επαφές που είχε στην Αθήνα με τραπεζικές διοικήσεις, κυβερνητικά στελέχη, την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΔΔΗΧ. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομία που συνεχίζει να υπεραποδίδει παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο οίκος διατηρεί σαφώς θετική στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με κορυφαίες επιλογές τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ θεωρεί ότι η ισχυρή ζήτηση για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανθεκτικότητα του τουρισμού και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων συνεχίζουν να στηρίζουν τα κέρδη.

Η Autonomous δίνει τιμή-στόχο €5,40 για τη Eurobank με σύσταση outperform και περιθώριο ανόδου 49%, €18,30 για την Εθνική Τράπεζα επίσης με σύσταση outperform και άνοδο 36%, €9,50 για την Τράπεζα Πειραιώς με ουδέτερη σύσταση και περιθώριο ανόδου 17%, ενώ για την Alpha Bank διατηρεί σύσταση underperform με τιμή-στόχο €3,60 και περιορισμένο περιθώριο ανόδου 2%.

Eurobank: Η ισχυρότερη ιστορία ανάπτυξης στον κλάδο

Η Eurobank αποτελεί την κορυφαία επιλογή της Autonomous μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με τους αναλυτές να στέκονται ιδιαίτερα στη διεθνή παρουσία του ομίλου και στις προοπτικές ανάπτυξης σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Στη συνάντηση με τον οικονομικό διευθυντή της τράπεζας, Χάρη Κοκολογιάννη, η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο η ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο και ήδη εμφανίζονται οι πρώτες συνέργειες.

Η Autonomous επισημαίνει ότι οι συνέργειες από τη συμφωνία εκτιμώνται στα €140 εκατ., ενώ η πιστωτική επέκταση στην κυπριακή αγορά επέστρεψε σε ισχυρή τροχιά ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Η μείωση προσωπικού μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου και οι αγορές κυπριακών τίτλων ύψους €1 δισ. θεωρούνται ενδείξεις ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης εξελίσσεται ταχύτερα του αναμενόμενου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα για τη Βουλγαρία, όπου η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη ενισχύει τις επενδύσεις και τη ζήτηση για τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.

Παράλληλα, η διοίκηση της Eurobank στάθηκε και στην ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα. Αν και οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 40% στο πρώτο τρίμηνο, η τράπεζα εκτιμά ότι θα απαιτηθούν περίπου τρία χρόνια ώστε το χαρτοφυλάκιο να επιστρέψει σε ουσιαστική καθαρή ανάπτυξη, λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των παλαιών δανείων.

Εθνική Τράπεζα: Ευελιξία κεφαλαίου και νέες διανομές

Για την Εθνική Τράπεζα, η Autonomous συνεχίζει να βλέπει σημαντικά περιθώρια υπεραπόδοσης, δίνοντας έμφαση στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση και στην ευελιξία της διοίκησης για νέες κινήσεις επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Στη συνάντηση με τον οικονομικό διευθυντή της τράπεζας Χρήστο Χριστοδούλου, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει payout 60%, χωρίς αυτό να αποκλείει επιπλέον κινήσεις όπως το φετινό ειδικό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €300 εκατ.

Η Autonomous σημειώνει ότι η τράπεζα διατηρεί σημαντική ευελιξία ακόμη και αν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από το 16%, ενώ δεν αποκλείεται νέα έκδοση AT1 προς τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Οι αναλυτές στέκονται επίσης στην τοποθέτηση της διοίκησης ότι η Εθνική συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών σε τραπεζικές εργασίες και διαχείριση κεφαλαίων, δίνοντας όμως μεγαλύτερη βαρύτητα σε κινήσεις που θα ενισχύσουν άμεσα την κερδοφορία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Allianz Greece, με τη διοίκηση να θεωρεί ότι η συμμετοχή μειοψηφίας δημιουργεί καλύτερη ευθυγράμμιση κινήτρων σε σχέση με ένα απλό bancassurance μοντέλο συνεργασίας.

Η Autonomous ξεχωρίζει επίσης το ισχυρό προφίλ καταθέσεων της τράπεζας, σημειώνοντας ότι κάθε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ενισχύει τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά περίπου €40 εκατ.

Τράπεζα Πειραιώς: Το στοίχημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Στην Τράπεζα Πειραιώς, η συζήτηση με τον οικονομικό διευθυντή Θεόδωρο Γναρδέλλη επικεντρώθηκε κυρίως στην κεφαλαιακή πορεία του ομίλου μετά την υποχώρηση του δείκτη CET1 στο 12,6% το πρώτο τρίμηνο.

Η διοίκηση υποστήριξε ότι το επίπεδο αυτό αποτελεί ουσιαστικά το χαμηλότερο σημείο για τα κεφάλαια της τράπεζας και επανέλαβε ότι οι τιτλοποιήσεις συνθετικού κινδύνου θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως βασικό εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η Autonomous σημειώνει ότι η τράπεζα θεωρεί τα συγκεκριμένα εργαλεία ως τη φθηνότερη μορφή δημιουργίας κεφαλαίου CET1, ενώ η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι οι συζητήσεις με τον επόπτη δεν είναι «συναλλακτικές», αλλά βασίζονται σε σχέδια που έχουν υψηλή πιθανότητα επιτυχίας.

Παράλληλα, η Πειραιώς σχεδιάζει επιτάχυνση στις πωλήσεις ακινήτων από κατασχέσεις, με στόχο οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €270 εκατ. φέτος, από περίπου €210 εκατ. προηγουμένως.

CrediaBank και Optima Bank αυξάνουν την πίεση στον ανταγωνισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές της Autonomous στις μικρότερες τράπεζες, με την CrediaBank και την Optima Bank να αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς το μερίδιό τους στις νέες χρηματοδοτήσεις.

Στη συνάντηση με τον οικονομικό διευθυντή της CrediaBank Βάλερι Σκούμπα, η διοίκηση παρουσίασε ένα ιδιαίτερα επιθετικό πλάνο ανάπτυξης μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους €300 εκατ., που ενίσχυσε τον δείκτη CET1 στο 18%.

Η τράπεζα στοχεύει κυρίως στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα εγκρίσεων, καθώς ο χρόνος εκταμίευσης περιορίζεται περίπου στον ένα μήνα. Η διοίκηση εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξη για τις προοπτικές της HSBC Malta μετά την εξαγορά της δραστηριότητας.

Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος της Optima Bank Δημήτρης Κυπαρίσσης παρουσίασε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης, όπως απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24%, αύξηση δανείων κατά €1,1 δισ. και σημαντική ενίσχυση των καταθέσεων μέσω επιτοκίων υψηλότερων της αγοράς.

Η Autonomous επισημαίνει ότι οι δύο τράπεζες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στις νέες χορηγήσεις σε σχέση με το μερίδιό τους στο συνολικό υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δανείων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι ίδιες οι τράπεζες, περίπου το ένα τρίτο των νέων καθαρών χορηγήσεων στην ελληνική αγορά το 2025 προήλθε από τις Optima Bank και CrediaBank, με την Optima να αντιστοιχεί περίπου στο 21% και την CrediaBank περίπου στο 12%.

Η οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει

Στις επαφές με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΔΔΗΧ, το βασικό μήνυμα ήταν ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με βασικό μοχλό τις επενδύσεις και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η Autonomous σημειώνει ότι η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025, σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο, ενώ το υπουργείο Οικονομικών βλέπει θετικές εκπλήξεις και για το 2026, με στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%.

Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος της χώρας θα υποχωρήσει φέτος κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας, στο 137% του ΑΕΠ, ενώ σχεδιάζεται σημαντική μείωση του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας από περίπου €40 δισ. σήμερα σε €15 δισ. έως το 2030.