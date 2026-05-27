BRIQ: Στις 28 Μαίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 1,025 εκατ. νέων μετοχών

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) («Scrip Dividend Program» ή «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος») σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.04.2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 22.05.2026 απόφαση του α) πιστοποίησε και ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 2.154.497,10 και β) αποφάσισε την έκδοση 1.025.951 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης 2025.

Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) εργασίμων ημερών που προηγήθηκαν της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 30.04.2026 έως και την 07.05.2026, μειωμένης κατά ποσοστό 2% («Ποσοστό έκπτωσης»), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, και ορίστηκε σε € 3,05 ανά μετοχή ( η «Τιμή Διάθεσης»).

Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 2.154.497,10 και ανέρχεται σε€ 101.169.133,80, διαιρούμενο σε 48.175.778 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,10.

Στις 27.05.2026, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 22.05.2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι κατά € 2.154.497,10 και η άντληση μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κεφαλαίων συνολικού ύψους € 3.129.150,55 (εκ των οποίων ποσό € 974.653,45 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο») και β) αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Στις 27.05.2026 η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens των 1.025.951 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

Στις 28.05.2026 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).