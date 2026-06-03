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Εθνική Τράπεζα: Στις 15 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Στις 10 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος. Οικονομικό ημερολόγιο.

Εθνική Τράπεζα: Στις 15 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2026 - 18:08

Σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2026, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

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