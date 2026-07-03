#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 6 Ιουλίου σε διαπραγμάτευση οι 15,51 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €67.793.966,88, διαιρούμενο σε 118.936.784 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €0,57 έκαστη.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 6 Ιουλίου σε διαπραγμάτευση οι 15,51 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουλίου 2026 - 18:02

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens των 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,57 η καθεμία (εφεξής, οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την από 1 Ιουλίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής, η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €67.793.966,88, διαιρούμενο σε 118.936.784 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €0,57 έκαστη.

Δυνάμει της από 3 Ιουλίου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Την 3 Ιουλίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΚΑΪ-Οpen: Το… επόμενο επεισόδιο-Τα τραπεζώματα Σαμαρά και τα πυρά Ντόρας-Η ΓΕΚ και το «ποντάρισμα» στα νερά

Το «εκλογικό» ξεκαθάρισμα Μητσοτάκη-Φουλάρει για μπαταρίες η ΤΕΝΕΡΓ-Profile: Μια έκπληξη για τους μετόχους

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη στον MSCI Developed Markets

Προσφορές 3 δισ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚ Τέρνα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο