Ο «αόρατος» αγοραστής που στηρίζει τις τραπεζικές μετοχές

Πίσω από την ανθεκτικότητα των τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κρύβεται —εκτός από τα ισχυρά θεμελιώδη— και ένας λιγότερο ορατός, αλλά μεθοδικός αγοραστής: οι ίδιες οι τράπεζες.

Τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buybacks) από τα κέρδη της χρήσης 2025 αθροίζουν περίπου 1,2 δισ. ευρώ και, καθώς τα περισσότερα ενεργοποιήθηκαν μόλις πρόσφατα, αναμένεται να λειτουργούν ως σταθερή πηγή ζήτησης στο ταμπλό για αρκετές εβδομάδες ακόμη.

Σύμφωνα με την κοινή έκθεση των Alpha Finance και AXIA Ventures για τον κλάδο («The Beat Goes On», 7 Ιουλίου), οι ελληνικές τράπεζες διένειμαν την πλειονότητα των κερδών του 2025, με δείκτες διανομής (payout) που κυμάνθηκαν από 55% έως 90% — αισθητά υψηλότερα από το εύρος 35-65% της προηγούμενης χρήσης. Το κρίσιμο στοιχείο: σημαντικό μέρος αυτής της διανομής αποφασίστηκε να γίνει όχι με μετρητά, αλλά μέσω επαναγορών μετοχών.

Ο χάρτης των προγραμμάτων

Η εικόνα ανά τράπεζα, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση:

Η Εθνική Τράπεζα τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα του κλάδου, ύψους 532 εκατ. ευρώ, ήδη ενεργό. Η Eurobank ακολουθεί με 288 εκατ. ευρώ, επίσης σε εξέλιξη, και η Alpha Βank με 259 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Οι αναλυτές κάνουν έναν υπολογισμό: υποθέτοντας ότι κάθε πρόγραμμα απορροφά το 15% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών (ADV) από την αρχή του έτους, η ΕΤΕ θα χρειαστεί περίπου 74 συνεδριάσεις για να ολοκληρώσει τις αγορές της — δηλαδή περισσότερους από τρεισήμισι μήνες. Για τη Eurobank ο αντίστοιχος «μετρητής» δείχνει 49 ημέρες, για την Alpha Bank 37, ενώ για την Πειραιώς —με το μικρότερο πρόγραμμα— μόλις 14.

Το διπλό όφελος

Η επίδραση των buybacks έχει δύο χρονικούς ορίζοντες. Βραχυπρόθεσμα, τα προγράμματα στηρίζουν τη ρευστότητα και την τιμή της μετοχής. Μεσοπρόθεσμα, όμως, το όφελος είναι πιο ουσιαστικό: κάθε μετοχή που αποσύρεται από την κυκλοφορία μοιράζει τα μελλοντικά κέρδη σε λιγότερα «κομμάτια», ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).

Η έκθεση ποσοτικοποιεί και αυτή τη διάσταση, εκτιμώντας την επίδραση ανά μετοχή σε 3,8% για την ΕΤΕ, 2,8% για την Alpha Bank, 1,9% για τη Eurobank και 0,9% για την Πειραιώς, με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή τριμήνου.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες επιδράσεις εντοπίζονται εκεί όπου τα προγράμματα είναι αναλογικά μεγαλύτερα ως προς την κεφαλαιοποίηση. Η ΕΤΕ, άλλωστε, ξεχωρίζει συνολικά στο κεφάλαιο των διανομών: πέραν του buyback, προχώρησε και σε έκτακτη πρόσθετη διανομή 300 εκατ. ευρώ, που ανέβασε το πραγματικό payout της χρήσης 2025 κοντά στο 95%.

Μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αποδόσεων

Τα buybacks δεν είναι μεμονωμένο εργαλείο, αλλά κομμάτι ενός συνολικού πακέτου αμοιβών προς τους μετόχους που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν κορυφαίο στην Ευρωζώνη. Οι συνολικές αποδόσεις (μέρισμα σε μετρητά συν επαναγορές) εκτιμάται ότι θα κινηθούν από περίπου 6% για Eurobank και Πειραιώς έως πάνω από 9% για ΕΤΕ και Τράπεζα Κύπρου — και με ανοδική τάση τα επόμενα χρόνια, καθώς οι δείκτες διανομής συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι εύγλωττη. Εναντι ευρωπαϊκών μέσων μερισματικών αποδόσεων 4,8%, 5,5% και 6,2% για την τριετία 2026-2028, οι εγχώριες τράπεζες προσφέρουν αισθητά υψηλότερες αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την κερδοφορία τους με ταχύτερους ρυθμούς.