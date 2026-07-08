Εθνική Τράπεζα: Αγορά 950.000 ιδίων μετοχών από 30/6 έως 6/7/2026

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 30/06/2026 έως και 06/07/2026 απέκτησε συνολικά 950.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens με μέση σταθμισμένη τιμή €15,5909 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €14.811.375,00.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 19.266.792 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,11% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.