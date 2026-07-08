Optima Bank: Εκτινάσσει στα €54,1 την τιμή-στόχο στη Motor Oil

Μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του 2025 για τον κλάδο της διύλισης, όσον αφορά τα περιθώρια διύλισης και την κερδοφορία, τα οποία υποστηρίχθηκαν από τους περιορισμούς στη διαθέσιμη δυναμικότητα και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στην προσφορά, η σύγκρουση με το Ιράν όξυνε περαιτέρω τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, οδηγώντας σε εκρηκτική άνοδο των περιθωρίων (cracks) στο ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα (Jet Fuel), επισημαίνει η Optima Bank σε ανάλυσή της για τη μετοχή.

Μετά την πρόσφατη εκεχειρία, οι τιμές του αργού πετρελαίου επανήλθαν γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ τα περιθώρια διύλισης διορθώθηκαν έως έναν βαθμό, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Κατά την άποψή μας, η χαμηλότερη παγκόσμια επεξεργασία αργού πετρελαίου κατά το τρέχον έτος και η μείωση των αποθεμάτων, των οποίων η αναπλήρωση θα απαιτήσει χρόνο, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, γράφουν οι αναλυτές.

Επιπλέον, η επαναλειτουργία της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και η αποκατάσταση της δυνατότητας προμήθειας αργού πετρελαίου επιτρέπουν την εξασφάλιση μεγαλύτερων εκπτώσεων στις αγορές αργού (κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, οι προμήθειες είχαν εξασφαλιστεί με premium), ενισχύοντας περαιτέρω τα περιθώρια αναφοράς (benchmark margins).

Πέραν της δραστηριότητας διύλισης, η MOH συνεχίζει τη βελτιστοποίηση του τομέα εμπορίας καυσίμων, εστιάζοντας στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων εκτός καυσίμων μέσω του υφιστάμενου δικτύου περίπου 1.540 πρατηρίων και στην προσθήκη περιορισμένου αριθμού νέων καταστημάτων.

Όσον αφορά τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η MOH επανεξετάζει και επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες της στρατηγικής επέκτασής της, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις υψηλότερης αποδοτικότητας, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), στην επέκταση σε λιγότερο ώριμες αγορές, όπως η Ρουμανία, καθώς και στην αποεπένδυση από ορισμένα ώριμα περιουσιακά στοιχεία (το χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων και τη συμμετοχή στην Unagi), παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένη στον στόχο εγκατεστημένης ισχύος 2 GW έως το 2030.

Αναφορικά με τον τομέα Θερμικής Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η δημιουργία της κοινοπραξίας (Joint Venture) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας ολοκληρωμένης εταιρείας κοινής ωφέλειας (Utility) να αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, ο οποίος ήδη παράγει EBITDA άνω των 50 εκατ. ευρώ, η MOH βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις με την Aktor για την πώληση του 75% των Helector και Thalis.

Τέλος, η MOH αναζητά επίσης στρατηγικούς εταίρους (μεταξύ των οποίων και η Aktor) προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision - FID) για το έργο του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU).

Εκτιμούμε τα EBITDA του Ομίλου στα 1.412 εκατ. ευρώ και 1.295 εκατ. ευρώ για το 2026 και το 2027, αντίστοιχα, αυξημένα κατά 30% και 14% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας, με τις δραστηριότητες διύλισης να αποτελούν τον βασικό μοχλό της αναβάθμισης των προβλέψεων κερδοφορίας.

Παράλληλα, αναβαθμίζουμε την προηγούμενη εκτίμησή μας για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2026 κατά 39%, στα 834 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και εσόδων 54 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες), καθώς και την αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2027 κατά 18%, στα 751 εκατ. ευρώ (-10% σε ετήσια βάση).

Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου, εκτιμούμε ότι θα μειωθεί κατά 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, στα 1,28 δισ. ευρώ το 2026, υποστηριζόμενος από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και τις αναμενόμενες εισροές ύψους 237 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή των ΑΠΕ με τη ΔEΗ, οι οποίες θα υπερκαλύψουν τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 560 εκατ. ευρώ και τις διανομές μερισμάτων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά τη μερισματική πολιτική, υποστηριζόμενη και από την ισχυρή αναμενόμενη δημοσιευμένη κερδοφορία, εκτιμούμε ότι η MOH θα διανείμει συνολικό μέρισμα 2,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026 (μερισματική απόδοση 4,9%), καταβλητέο σε δύο δόσεις, με ενδιάμεση διανομή 0,50 ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Διατηρούμε τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της MOH, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 54,1 ευρώ (από 40,6 ευρώ προηγουμένως), γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό ανοδικό περιθώριο της τάξεως του 27,1%, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των εκτιμήσεών μας για την κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά την περίοδο 2026-2029.

Με βάση τις εκτιμήσεις μας, η Motor Oil διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη EV/EBITDA για το 2026 στις 4 φορές, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κύκλου 2016-2025, που διαμορφώνεται στις 6,1 φορές, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται και με έκπτωση σε όρους δείκτη P/E έναντι των συγκρίσιμων εταιρειών του κλάδου.

Η μετοχή της MOH έχει ήδη ενισχυθεί κατά 38% από την αρχή του έτους και κατά 43% σε ετήσια βάση. Αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κορυφαίες επενδυτικές μας επιλογές για το 2026.