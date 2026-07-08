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Interwood Ξυλεμπορία: Καταβολή καθαρού μερίσματος €0,0304 ανά προνομιούχα μετοχή

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026.

Interwood Ξυλεμπορία: Καταβολή καθαρού μερίσματος €0,0304 ανά προνομιούχα μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουλίου 2026 - 20:01

Η  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2026, ενέκρινε την καταβολή α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 109.363,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,032 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0016 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0304 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 06.07.2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 03.07.2026 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

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