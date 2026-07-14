ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανοιξαν τα βιβλία για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους ως 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, καθώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών και αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό ως τις 16 Ιουλίου.

Ειδικότερα, η ElvalHalcor ανακοίνωσε τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου €250 εκατ., στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), δυνάμει εγγράφου γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο βα) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων «ειδικών θεσμικών επενδυτών» όπως ορίζονται από, και βασιζόμενοι στον, Κανόνα 144Α (Rule 144A) βάσει του Securities Act των ΗΠΑ του 1933, όπως ισχύει (η «Διεθνής Προσφορά» ή η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., AΧΙΑ Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών») και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank Α.Ε. θα ενεργήσουν ως συνδιαχειριστές (οι «Συνδιαχειριστές», και από κοινού με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «Διαχειριστές»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Έκδοσης, ενώ οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., AΧΙΑ Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Τοποθέτησης, και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Τοποθετούντες.

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας στις 14 Ιουλίου 2026 και λήγοντας στις 16 Ιουλίου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου 2026 έως 16 Ιουλίου 2026) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, έτσι ώστε κάθε τέτοιος Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβανομένης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στην Εταιρεία και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, στο βαθμό που υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές.