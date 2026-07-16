Interwood: Κάλυψη 93% στην αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και εν μέρει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων, με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 0,25 ανά νέα μετοχή, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, που αποφασίσθηκε με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς με την έκδοση 19.171.342 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») εκ των οποίων 8.000.000 Νέες Μετοχές προήλθαν από το σκέλος της Αύξησης με εισφορά των Ομολογιών και οι υπόλοιπες 11.171.342 Νέες Μετοχές από το σκέλος της Αύξησης με καταβολή μετρητών.

Σχετικά με το σκέλος της Αύξησης με εισφορά των Ομολογιών, αναφέρεται ότι οι 8.000.000 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από την εταιρεία «Cincino Limited» μέσω εισφοράς στην Εταιρεία 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 2.000.000), έκδοσης της Εταιρείας (οι «Ομολογίες»), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, στην τιμή διάθεσης.

Το σκέλος της Αύξησης με καταβολή μετρητών καλύφθηκε μερικώς κατά ποσοστό 93,09% με την έκδοση 11.171.342 Νέων Μετοχών και την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού € 2.792.835,50 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής ενώ έμειναν αδιάθετες 828.658 κοινές μετοχές. Αναλυτικότερα:

Μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης αντλήθηκε συνολικό ποσό € 2.032.697,00 που αντιστοιχεί σε 8.130.788 Νέες Μετοχές.

Μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προεγγραφής αντλήθηκε συνολικό ποσό € 760.138,50 που αντιστοιχεί σε 3.040.554 Νέες Μετοχές. Σημειώνεται, σχετικά, ότι οι αιτήσεις προεγγραφής για Νέες Μετοχές ικανοποιήθηκαν πλήρως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προχώρησε σε διάθεση των αδιάθετων νέων Μετοχών.

Με την από 16.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και η προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της μερικής κάλυψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό της κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι κατά ποσό € 1.917.134,20 με την έκδοση 19.171.342 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία, ενώ ποσό ύψους € 2.875.701,30 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 6.800.634,10 διαιρούμενο σε 68.006.341 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων 64.588.741 είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 3.417.600 είναι προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τους Μετόχους/Επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.