HelleniQ Energy: Περιθώριο ανόδου 20% βλέπει η NBG Securities

Αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της HelleniQ Energy η NBG Securities, στα 14,20 ευρώ από 9,40 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform». Παρά τη φετινή άνοδο της μετοχής κατά 42%, η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 20%, στηριζόμενη στις ισχυρές επιδόσεις της διύλισης, στην αυξημένη κερδοφορία και στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Η NBG Securities εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές της HelleniQ Energy, αναθεωρώντας ανοδικά τις εκτιμήσεις της μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και τη διατήρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης σε υψηλά επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η εταιρεία, όπως και η Motor Oil, επωφελείται από το ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά διύλισης. Το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης αυξήθηκε κατά 55% σε ετήσια βάση, στα 20,5 δολάρια ανά βαρέλι το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 13,2 δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με βασικούς μοχλούς τα ιδιαίτερα ισχυρά περιθώρια στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα.

Παρά τις εργασίες γενικής συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 63% στα 293 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 140 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αρνητικές, στα -390 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδύσεων συντήρησης και των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Αναβαθμίζονται οι προβλέψεις

Με δεδομένο ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης παρέμειναν ισχυρά και κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω τον Ιούλιο, η NBG Securities προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεών της. Ειδικότερα, αυξάνει την εκτίμηση για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 κατά 47%, ενώ για την περίοδο 2027-2028 οι αναβαθμίσεις κυμαίνονται μεταξύ 23% και 30%.

Πλέον προβλέπει για το 2026 προσαρμοσμένα EBITDA 1,36 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 705 εκατ. ευρώ, τα οποία στηρίζουν μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,2%. Για τα επόμενα χρόνια εκτιμά ότι η εξομάλυνση των περιθωρίων διύλισης θα οδηγήσει τα καθαρά κέρδη κοντά στα 585 εκατ. ευρώ ετησίως, διατηρώντας ωστόσο μέρισμα 0,75 ευρώ ανά μετοχή και απόδοση περίπου 6,3%.

Οι καταλύτες

Η NBG Securities θεωρεί ότι η HelleniQ Energy εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ανάκαμψη του κλάδου πετροχημικών, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέσα στους επόμενους 18 μήνες και να φθάσει τα 1,5 GW έως το 2028, καθώς και οι προοπτικές στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων μέσω των συνεργασιών με τη Chevron και την ExxonMobil.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η HelleniQ Energy εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών σε όρους EV/EBITDA για την περίοδο 2026-2028, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση, στοιχεία που στηρίζουν τη διατήρηση της θετικής σύστασης για τη μετοχή.